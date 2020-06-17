美國近萬人簽署請願書　要求拆除波士頓林肯「解放黑奴」雕像

▲波士頓公園廣場上的林肯紀念雕像。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方「膝蓋壓脖」致死，引爆全國示威反種族歧視，眾多歷史人物的雕像成為攻擊目標。如今連《解放奴隸宣言》的頒布者、美國第16任總統亞伯拉罕·林肯的雕像，也遭發起請願拆除，截止當地時間16日為止，請願已經獲得9000多人支持。

綜合外媒報導，近萬名美國民眾簽署請願書，要求移除波士頓公園廣場上的一座林肯紀念雕像，因為該雕像的形象為林肯以站立姿態，一手拿著《解放奴隸宣言》，俯視一名單膝跪地抬起頭、手上的鐐銬被打破的非裔男子，上頭寫著「種族自由，國家和平，林肯從中得到了安息」。

移除雕像的發起者托里·布洛克（Tory Bullock）在請願書上寫下他的理由，「我從小就在觀察這個跪在地上的男子，他本應代表自由，可實際卻代表著我們仍在他人之下，我總是問自己，如果他是自由的，那他為什麼還跪著？將來不應再有孩子這麼問自己了。」

布洛克於11日發起了這項請願，並特別強調，不要為請願捐款，只需要支持者的簽名。截止至當地時間16日，請願已經已獲得9000多人支持。波士頓市長沃爾許（Marty Walsh）表示，他對移除或取代雕像抱持開放態度。

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