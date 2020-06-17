美政府控告前國安顧問波頓　阻新書揭露川普外交內幕

▲美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）新書「事發之室：白宮回憶錄」預定23日上市。（圖／路透）

文／中央社華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普政府今天提起訴訟，試圖阻止前國家安全顧問波頓（John Bolton）新書出版，此書內容描述波頓任職期間的內幕，川普政府認為其中含有機密資訊，會危及國家安全。

這本書名為「事發之室：白宮回憶錄」（The Room Where It Happened: A White House Memoir，暫譯），預定23日上市。

法新社報導，司法部向華盛頓聯邦法院提起訴訟，聲稱此書出版將揭露波頓任職於白宮17個月期間所接觸到的機密資訊，會「危及國家安全」。

根據訴訟案，波頓的文稿未經審查，意味這本書「顯然違反他所簽署的協議，而這項協議是他受聘及取得高度機密資訊的條件」。

波頓是華府圈內老將，一向採取鷹派觀點，是爭議人物，也是與川普關係密切的顧問。據信，波頓在與川普及其他高階幕僚進行的各種會議中寫下了鉅細靡遺的筆記。

▲據信，波頓在與川普及其他高階幕僚進行的各種會議中寫下了鉅細靡遺的筆記。（圖／路透）

波頓與川普公開鬧翻後，今年一月揚言以重要證人身分出席聯邦參議院對川普的彈劾審判，前提是參議院發傳票要他作證。

川普政府對參議院的共和黨多數施壓，在野的民主黨沒能取得必要票數以發出傳票傳喚波頓作證，最終川普也躲過被彈劾下台的結果。

波頓在美國與北韓、阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）等對手的外交應對上，與川普出現歧見，去年9月離職，兩人自此公然敵對，波頓的新書一度被吹捧為白宮橢圓辦公室的完全揭露版。

波頓聲稱，川普除了向烏克蘭施壓調查民主黨籍政敵拜登（Joe Biden）之外，還犯下一堆足以彈劾的罪行。

路透社提到，出版商賽門舒斯特公司（Simon & Schuster）表示，書中詳述川普與中國、俄羅斯、烏克蘭、北韓、伊朗、英國、法國及德國來往的細節，「這是一本川普不希望你讀的書」。

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