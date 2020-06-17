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華府有望成為美國第51州！　眾院民主黨領袖睽違27年再提表決

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▲▼眾議院民主黨黨鞭霍耶爾（Steny Hoyer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲眾議院民主黨黨鞭霍耶爾（Steny Hoyer）重提老案表決，華盛頓特區若成為州，對民主黨總統打選相當有利。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

美國華府特區市長鮑賽因反歧視運動槓上總統川普，讓華府爭取成美國第51州議題再受矚目。眾議院民主黨領袖霍耶爾今天宣布，睽違27年後，眾院下週將再就華府升格進行表決。

眾議院民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）今天召開記者會表示，眾院預定26日表決「承認華盛頓特區法案」（Washington, D.C. Admission Act）。法案准許華府升格成美國第51州，並增加2名參議員及1名具投票權眾議員。

這部去年1月由華府無投票權眾院代表諾頓（Eleanor Norton）提出的法案，目前已獲224位民主黨籍議員連署支持。眾議院目前有435個席次，法案只要取得過半數的218票即能通過，這代表諾頓法案幾乎篤定會以高票過關。

若法案通過，將會是華府升格法案史上首次獲參眾兩院其中一院通過。眾議院最近一次就此議題進行表決是在1993年，當時提案以277票反對、153票贊成被否決。

華府爭取升格運動已有超過200年歷史。華府目前擁有70萬居民，人口雖多於美國佛蒙特、懷俄明等州，但因僅屬特區，無法享有完全自治。此外，華府只能選出一位具立法權、但不具投票權的眾議院代表，在掌管重要人事任命的參議院則沒有任何席次。

霍耶爾表示，他上週與民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）進行討論，雙方都同意現在是表決法案的合適時機，藉此向非裔人口眾多的華府表示敬意。霍耶爾強調：「他們（華府居民）十分重要，應該受到尊重和公平對待，這就是我們要做的事。」

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月底遭白人員警壓頸致死，事件不只在全美引發示威潮，也點燃華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）與川普間戰火。

大批聯邦警力1日以催淚瓦斯驅趕白宮外和平示威者，川普也揚言要在華府動用軍隊平息示威，引發鮑賽高度不滿。她屢次指出，川普的作為突顯為何華府須自成一州。

不只如此，鮑賽5日以鮮黃色油漆，在白宮外街道路面漆上「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）幾個大字，並將部分街道區段改名為「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza），與川普嗆聲意味濃厚。

不過，參議院目前是由共和黨主導，即便法案順利通過眾院，也有很高機率會在參院被阻擋。川普1日接受紐約郵報（New York Post）訪問時就表示，華府升格只會讓參議院多2名民主黨議員，所以「這永遠不可能發生」，除非有些共和黨議員笨到不行。

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