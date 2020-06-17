影／孟國染疫妻一採陰回台　指揮中心重申確診返國需「兩條件擇一」最高罰15萬

記者洪巧藍／台北報導

日前發生從孟加拉染疫夫妻返國後再次確診情況，爭議的是，太太僅有1採陰性即搭機返國。中央流行疫情指揮中心今（17）日公布，境外確診個案返國必須符合兩條件其中之一，分別是「發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解」、「距發病日已達10天，且取得2次呼吸道檢體檢驗陰性證明」，如果違反依據《傳染病防治》最高可處15萬元罰鍰。

▲機場受到疫情影響，航班多有變動，桃園機場資料照。（圖／記者陳弘修攝）

為確保COVID-19(武漢肺炎)境外確診個案返國時之飛航防疫安全，並降低個案入境後發生社區疫情之風險，中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，依據傳染病防治法第58條第1項第2款與第3款，規定境外確診個案須符合下列條件之一，才能搭機返國，違者將依同法第69條規定，處新臺幣1萬元以上15萬元以下罰鍰：

1.發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解。

2.距發病日已達10天，且取得2次呼吸道檢體檢驗SARS-CoV-2陰性證明(須間隔至少24小時採檢)。

指揮中心指出，境外確診個案搭機返臺時，仍建議全程佩戴口罩。入境時檢疫措施比照旅遊疫情建議第三級地區入境旅客辦理：如有症狀，應於邊境採檢後進行集中檢疫，檢驗結果陰性者，接續完成居家檢疫；無症狀者，入境後應居家檢疫14天。