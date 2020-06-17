「15國商務人士」入境居家檢疫時間可縮短　首波符合名單曝！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

防疫指揮官陳時中表示，6月22日起短期商務人士若符合4條件，入境時可申請居家檢疫時間，指揮中心今（17）日也公佈首波低風險及中低風險名單，紐西蘭、澳洲、韓國、日本與新加坡等都列入。陳時中表示，新加坡雖然社區個案多，但經了解超過90%都是移工，且有做集中管理，對於社區影響相對少，因此列於社區中低風險名單內。

被指揮中心列入第一波低感染風險名單的國家或地區分別為紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。中低感感染風險的國家或地區則有韓國、日本、馬來西亞、新加坡。之後每兩週會進行滾動式調整。

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陳時中表示，6月22日起，只要上述國家申請來台停留天數小於3個月，且具驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等商務人士身份；出發地為指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險國家/地區，且登機前14天無其他國家/地區旅遊史，就可申請縮短居家檢疫天數。

陳時中進一步說明，完成申請之商務人士如出發地為低感染風險國家/地區，於入境後可向入住防疫旅館所在地方衛生主管機關申請於第5天自費篩檢；如為中低風險國家則可於入境後第7天自費篩檢。

取得檢驗結果陰性報告後，即可向地方衛生主管機關申請改為自主健康管理至入境後21天，自主健康管理期間仍應每日量測體溫及配合雙向簡訊回報健康狀況，並依行程表安排進行有限度之商務活動，且採實名制，記錄每日活動及接觸人員，儘量避免出入公共場所，外出時，嚴格遵守全程佩戴口罩。

指揮中心表示，上述作業規範僅限於短期入境之商務人士，若計劃在臺停(居)留3個月以上者，仍應依規定於入境後完成14天居家檢疫，不適用該作業規範。此外，自6月17日起，非本國籍人士、中國大陸地區人民、香港或澳門居民，未領有居留證明文件者，不得申領防疫補償費用。

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