北京嚴禁重點人員離京！陸4航司：「滿足這些條件」免費退票

▲大陸已有多個省份發佈對來自北京的人員進行隔離的政策 。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

北京16日晚應急回應級別調整為二級，並提出15項措施限制重點人員離京，截至17日9點10分，北京兩機場共取消航班達1255架次。此外，截至14點30分，部分航空公司調整北京相關機票退改政策，宣佈滿足條件可免收手續費，包括中國國際航空、南方航空、東方航空、海南航空。

大陸已有多個省份發佈對來自北京的人員進行隔離的政策，中國國際航空、南方航空6月16日晚間已對部分北京相關航班免收退票手續費。

中國國際航空相關客服人員表示，旅行日期在6月16日（含16日）到6月30日（含30日）之間，在航班起飛前提出退票的，可免收退票手續費；如果在航班起飛後，提出申請，則扣除相應的費用。

南方航空相關客服人員則表示，6月14日前從南方航空官網購買的從北京出發，行程在6月14日至6月30日之間的，可申請北京航線特殊處理，可申請自願退票，不收手續費。

▲限制重點人員離京。（圖／達志影像／美聯社）

17日，東航客服人員表示，東航針對北京地區始發航班，根據乘客在機場開具的證明，就可為旅客全額退票，出發日期不限。

海航客服表示，乘客在6月15日（含15日）之前購票，6月14日（含14日）到6月30日之間乘機的，在航班起飛前取消訂座位置，可免費退票。

據《北京青年報》報導，截至6月17日9點10分，北京兩機場共取消航班達1255架次；其中已取消615架出港航班，取消率67.14%，取消進港航班640架，取消率68.38%。

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