影／孟國夫妻返台「未穿防護衣」台中不罰！　莊人祥：尊重地方裁量權

記者嚴云岑／台北報導

一對夫妻在孟加拉感染新冠肺炎，40多歲的太太僅一採陰就返台，指揮中心公布個案時表示，2人回程都有戴口罩、穿防護衣，因此暫不予開罰，但隔天卻被爆料事實並非如此。指揮中心發言人莊人祥表示，這對夫婦的爭議點，是一開始說有穿防護衣，但後來被發現沒穿，指揮中心尊重地方政府的調查裁量權。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

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這對夫妻返國，回到戶籍地台中。台中市衛生局疾病管制科長湯澡瑛表示，夫妻倆當下非常慌張，可能口誤，此外法令並未規定確診者要全程穿防護衣，因此不予開罰。台中市長盧秀燕雖表示，暫不處罰，但希望中央能訂定嚴格防護裝備標準。

指揮中心今（17）日表示，為確保新冠肺炎境外確診個案返國時飛航安全，並降低個案入境後發生社區疫情風險，指揮中心依照《傳染病防治法》第58條第1項第2款與第3款，規定個案須符合發病日至登機須逾2個月，且症狀已緩解；距發病日已達10天，且取得2次呼吸道採檢陰性，違者將可依同法第69條處新台幣1萬至15萬元罰鍰。

指揮中心指出，境外確診個案搭機返臺時，仍建議全程佩戴口罩。入境時檢疫措施比照旅遊疫情建議第三級地區入境旅客辦理：如有症狀，應於邊境採檢後進行集中檢疫，檢驗結果陰性者，接續完成居家檢疫；無症狀者，入境後應居家檢疫14天。

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