獨／北京離境班機爆滿？　他發照片打臉兒科醫：30多人怎麼班班客滿

▲返台乘客質疑兒科醫師謝宗學發文。（圖／受訪者授權使用，請勿轉載）

記者曾俊豪／台北報導

兒科醫師謝宗學17日在臉書發文稱，「據聞現在離開北京的各班機班班客滿，中國其他省份也陸續傳出疫情。」對此，《ETtoday新聞雲》向剛從北京返台的黃姓乘客求證，他表示，「昨天（16日）飛機上才30多人，哪來班班客滿？首都機場也因為航班取消，整個空蕩蕩。」質疑醫師刻意製造對立。

在北京從事廣告工作的黃先生，農曆年後就到對岸處理公司事務，一待就是四個多月。他在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，自己因為離開台灣太久，想趁著疫情緩和之際，返台陪伴家人一段時間，「沒想到抵達台灣沒多久，北京就宣布對所有小區採取封閉式管理，坦白說，我心裡有點『鬆一口氣』。」

▲首都機場T3航站樓空無一人。（圖／受訪者授權使用，請勿轉載）

回顧這次返台的過程，黃先生表示，自己是搭乘16日的長榮BR715航班，下午1時55分從北京首都機場起飛，表定傍晚5時05分降落桃園國際機場，「剛到首都機場時，有點嚇一跳，機場空蕩蕩的，都沒有人，通關流程超快速。」

他提到，因為疫情相對緩和，所以自己只配戴護目鏡跟口罩，「不過，同飛機很多乘客都穿雨衣，包得緊緊的，甚至有人穿防護衣，拖著行李箱登機，畫面看起來，有種置身科幻電影場景的錯覺。跟農曆年去北京相比，感覺空服人員對於乘客也更謹慎。」

黃先生表示，自己下機後，就搭乘防疫計程車前往防疫旅館，展開14天的隔離。早上起床沒多久，他接到妹妹打電話過來關心狀況，過程中，妹妹突然告訴他，「幸好你走得早，不然飛機班班客滿」。

▲黃先生16日搭乘長榮班機返台，機上共33名成年旅客，1名嬰兒。（圖／受訪者授權使用，請勿轉載）

聽到這段話，黃先生一開始還很納悶，後來看媒體報導，才知道是中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學的發文引起討論。他在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，「中國北京爆發第二波新冠肺炎疫情，以中國隱匿疫情的慣性，官方確診人數可能需要再後面加一個零甚至兩個零或三個零。」

謝宗學還提到，「台灣應該開始拉緊神經、提高警戒，據聞現在離開北京的各班機班班客滿，中國其他省份也陸續傳出疫情。大家不要鬆懈，因為中國第二波病毒攻擊來了！」

▲機場工作人員全副武裝。（圖／受訪者授權使用，請勿轉載）

針對發文內容，黃先生直言，北京對疫情的重視程度超乎外界想像，而且現在離開北京都要出示7日內的核酸檢測證明，認為該醫師的發文並不嚴謹，刻意製造對立。

他表示，昨天抵台沒多久，北京市政府就宣布調升應急響應至二級，此外，對進出北京人員進行嚴格管控，境外入京人員也必須全部集中觀察核酸檢測，若是要離開北京，也必須持有核酸證明，「更何況，你看我照片，飛機上才30多人，哪來班班客滿？」

據《ETtoday新聞雲》了解往返北京的航班狀況，華航目前仍維持調整後的「每週一」飛一班；長榮則是「每週二」執飛，至於16日自北京返台的航班，人數則是33位成年旅客與1名嬰兒。