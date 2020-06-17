LIVE／蔡英文正式徵召陳其邁出征　民進黨準備開打高雄補選





▲陳其邁將投入高雄市長補選戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長補選8月15日將舉行投票，行政院副院長陳其邁17日接受民進黨徵召，將代表綠營投入補選戰。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

民進黨17日下午14時40分將召開「2020民主進步黨高雄市長補選徵召提名記者會」，將由發言人廖泰翔及兼任黨中常委的桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲主持，接受徵召的陳其邁將率先致詞，身兼黨主席的總統蔡英文也將致詞獻上祝福，會後陳其邁也將針對相關議題做出回應。

陳其邁這次回到家鄉投入補選，他在向行政院長蘇貞昌提出的副閣揆辭呈中提到兩大理由，包含對故鄉的感情與使命感，以及爭取報效高雄服務市民的機會，也獲得蘇貞昌的16字祝福，「殊多幫忙，非常感謝。祝福前程，珍重加油。」

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