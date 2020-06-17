快訊／吳怡農將出任競總發言人？陳其邁回應了

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁17日接受民進黨徵召，投入高雄市長補選戰，外傳民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農很有可能接任陳其邁競選總部的發言人。對此，陳其邁受訪時透露，吳怡農星期六會在高雄跟大家見面，不管是發言人或競選幹部，很快會整理好跟大家說明。

針對吳怡農傳出將擔任發言人，陳其邁表示，「禮拜六高雄見！歡迎大家到高雄，選舉的工作，不管是發言人或競選幹部，我們都會很快整理好跟大家說明。」

陳其邁說，高雄的事情不是只有高雄關心，全台灣很多年輕人，在這一次大選都展現他們的意志，高雄是年輕的城市、年輕人的城市，在大港唱起希望的聲音。

身兼民進黨高雄市黨部主委的趙天麟17日上午表示，吳怡農確實很有可能接任陳其邁的競選總部發言人。據了解，吳怡農確實與陳其邁陣營有接洽，討論關於接掌競選辦公室發言人一事，不過不會在近期定案，還在後續的討論階段。





▲民進黨中常會徵召陳其邁投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）

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