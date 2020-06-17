LIVE／北京疫情升級「開放境外生傳沒納陸生？」　指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導

新冠肺炎疫情，北京市府16日晚間將重大公衛應急響應級別由三級提升至二級，台灣15日新增2名境外移入確診個案，是在孟加拉工作回台的一對夫婦，目前住院治療中，截至昨（16日）為止，全台還沒有解隔離的確診者只剩5人，其包括了孟加拉回國確診的這對夫婦，而境外生入境相關事宜，據了解，陸生不在第一批入境的對象，對此，指揮中心14時說明。

今日出席的人員有中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官、教育部潘文忠部長和中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人等。

請繼續往下閱讀...

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

而對於北京重大公衛應急響應級別由三級提升至二級，長榮航空指出，昨（16日）北京返台BR715航班，全機旅客共計有33位旅客+1嬰兒，目前仍維持每周一班桃園-北京客機服務，但將會視疫情狀況及市場需求機動調整航班。

華航則表示，北京往返航班目前暫無影響，至於周一返台航班有11名乘客。後續將依政府防疫政策與市場需求調整，最新動態可於官網「新型冠狀病毒資訊服務專區」查詢，接下來6月飛北京航班日期為6/22、6/29。

▲截至6月15日為止，全台確診數為445人。（圖／曾梓倩製）

▲全台仍有5縣市沒有確診者。（圖／林宜潔製）

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢