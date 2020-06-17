北京疫情再現「傳離京班機爆滿」　指揮中心曝航班現況「邊境管制維持」

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

北京近來再度爆發新冠肺炎疫情，台灣急診醫師指「第二波病毒攻擊來了！據聞現在離開北京的各班機班班客滿，中國其他省份也陸續傳出疫情。」中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（17）日受訪表示，目前中港澳航班並無特別增加的趨勢，依據現行國內邊境檢疫管制措施，評估目前兩岸航點尚不需特別限制。

北京6天內累計153人染疫，為防止新冠肺炎疫情失控，北京市自昨日起，恢復社區封閉式管理，同時嚴控人員、貨物出入北京，兩座機場已取消近7成的航班。陳宗彥回應，目前資料顯示台灣相關航班尚無受到影響。

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現行國內兩岸航線限縮於北京首都機場、上海浦東、廈門高崎機場及成都雙流機場等4個機場，再爆疫情是否會影響相關航點？陳宗彥表示，目前沒有規劃進行特別限制，因為所有入境都必須進行申報，有症狀者會送往集中檢疫，其餘則需居家檢疫14天，評估不會對社區產生影響。

有關境外生入境，外傳陸生並未在第一波開放對象中。陳宗彥表示，境外生開放議題還是要看主管機關教育部能否做好入境之後的防疫措施，而境外生怎麼去做開放跟調整，上周已開過一次跨部會會議，一併考量，主要還是聚焦在各個學校跟教育部能否負荷居家檢疫的檢疫能量，以及入境國家的疫情。

陳宗彥說，指揮中心目前已經提供有低風險國家名單，但一切還是要看最後決定，邊境開放名單尚不清楚。

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