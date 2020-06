台灣哪縣市最宜居？「中部2地區」上榜　網讚：寶地一塊

▲《CNN》提到,台中高美濕地適合賞鳥和日落,一旁還有整排風力發電機。(圖/資料照/記者白珈陽攝)

記者陳俊宏/綜合報導

有網友列出4點條件,想問台灣什麼縣市自然氣候最宜居,結果引發熱烈討論。其中,中部兩個縣市狂被點名,有人大讚是「寶地一塊」。而《美國有線電視新聞網》(CNN)曾撰文,列出台中的9項特色,稱讚是台灣最宜居城市。

原PO近日在PTT說,台灣有沒有1、比較不會面對颱風,2、比較不會有大地震,3、空氣品質不錯,4、氣候不要太熱的地方,「台灣物理上最適合居住的地方在哪裡?」

請繼續往下閱讀...

▼許多網友點名苗栗最宜居,圖為雪桐步道。(圖/資料照/記者陳涵茵攝)

▼不少人也認為彰化宜居,圖為八卦山大佛。(圖/資料照)

對此,苗栗獲最多人點名,網友紛紛說,「說真的,苗栗寶地一塊」、「苗栗唯一解」、「苗栗最適合,新竹風太大,台中稍熱,台北太濕。」而同樣位於中部的彰化則排名第二,網友指,「彰化吧,1、2、3符合」、「苗栗、台中、彰化,921能量釋放之後百年,中部相對安全。」

而《CNN》曾稱讚台中是台灣最宜居城市,《CNN》駐香港記者劉照月中2016年在官網撰寫專欄文章,《為什麼台中是台灣最移居的城市(Why Taichung is the most livable city in Taiwan)》。

文中指出,2015年有750萬名外國遊客來台觀光,他們提到台灣可能都想到台北,但在幾次調查與網路討論中,多數台灣人卻認為台中才是最宜居城市,並列出9點當地特色:

1、台灣最好餐廳

名列亞洲前50名最佳餐廳──樂沐法式餐廳(Le Moût)

2、藝術與文化

亞洲最大美術館──國立台灣美術館、彩虹眷村、每年10月一定要前往朝聖的音樂盛會──爵士音樂節

3、驚喜夜市

逢甲夜市、研發許多受歡迎的飲品像泡沫紅茶

▼逢甲夜市。(圖/資料照/記者周宸亘攝)

4、晴空萬里

當地人說夏天不適合造訪台北,因為悶熱潮濕又有颱風;但台中年均溫約攝氏23度,全年氣候怡人

5、溫泉

谷關溫泉,據說日本明治天皇泡完後一舉得子

6、風、水和野生動物

高美濕地適合賞鳥和日落,一旁還有整排風力發電機

7、購物

能買到在地設計師設計的衣服、包包和配件,另有中價位連鎖服飾店NET

8、登山步道

大坑登山步道

9、友好城市

百貨公司外的公車站牌,會有服務人員送上糖果和熱飲