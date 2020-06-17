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台灣哪縣市最宜居？「中部2地區」上榜　網讚：寶地一塊

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▲高美濕地是中部著名的欣賞夕陽景色景點。（圖／記者白珈陽攝）

▲《CNN》提到，台中高美濕地適合賞鳥和日落，一旁還有整排風力發電機。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友列出4點條件，想問台灣什麼縣市自然氣候最宜居，結果引發熱烈討論。其中，中部兩個縣市狂被點名，有人大讚是「寶地一塊」。而《美國有線電視新聞網》（CNN）曾撰文，列出台中的9項特色，稱讚是台灣最宜居城市。

原PO近日在PTT說，台灣有沒有1、比較不會面對颱風，2、比較不會有大地震，3、空氣品質不錯，4、氣候不要太熱的地方，「台灣物理上最適合居住的地方在哪裡？」

請繼續往下閱讀...

▼許多網友點名苗栗最宜居，圖為雪桐步道。（圖／資料照／記者陳涵茵攝）

▲苗栗雪桐步道。（圖／記者陳涵茵攝）

▼不少人也認為彰化宜居，圖為八卦山大佛。（圖／資料照）

彰化八卦山（圖／ETtoday資料照）

對此，苗栗獲最多人點名，網友紛紛說，「說真的，苗栗寶地一塊」、「苗栗唯一解」、「苗栗最適合，新竹風太大，台中稍熱，台北太濕。」而同樣位於中部的彰化則排名第二，網友指，「彰化吧，1、2、3符合」、「苗栗、台中、彰化，921能量釋放之後百年，中部相對安全。」

而《CNN》曾稱讚台中是台灣最宜居城市，《CNN》駐香港記者劉照月中2016年在官網撰寫專欄文章，《為什麼台中是台灣最移居的城市（Why Taichung is the most livable city in Taiwan）》。

文中指出，2015年有750萬名外國遊客來台觀光，他們提到台灣可能都想到台北，但在幾次調查與網路討論中，多數台灣人卻認為台中才是最宜居城市，並列出9點當地特色：

1、台灣最好餐廳
名列亞洲前50名最佳餐廳──樂沐法式餐廳（Le Moût）

2、藝術與文化
亞洲最大美術館──國立台灣美術館、彩虹眷村、每年10月一定要前往朝聖的音樂盛會──爵士音樂節

3、驚喜夜市
逢甲夜市、研發許多受歡迎的飲品像泡沫紅茶

▼逢甲夜市。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲▼ 逢甲夜市(新logo+有碼)（圖／記者周宸亘 攝）

4、晴空萬里
當地人說夏天不適合造訪台北，因為悶熱潮濕又有颱風；但台中年均溫約攝氏23度，全年氣候怡人

5、溫泉
谷關溫泉，據說日本明治天皇泡完後一舉得子

6、風、水和野生動物
高美濕地適合賞鳥和日落，一旁還有整排風力發電機

7、購物
能買到在地設計師設計的衣服、包包和配件，另有中價位連鎖服飾店NET

8、登山步道
大坑登山步道

9、友好城市
百貨公司外的公車站牌，會有服務人員送上糖果和熱飲

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