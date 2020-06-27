　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

結婚40年天天被夫酸「討客兄」！她崩潰想離…女兒列「爸超扯事蹟」法官判准

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市陳姓男子前年與妻子離婚後，在其汽機車上偷裝定位器掌握行蹤，還在其臉書上指名道姓騷擾辱罵挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子長期遭受丈夫言語暴力對待，忍了40年決定訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名女子阿惠（化名）與丈夫阿宏（化名）結婚超過40年，育有3名子女，然而阿宏卻長時間懷疑她外遇，又拿不出證據，常常在耳邊嗆她「討客兄」、「被男人載去用」，基於多年來不斷遭受丈夫的莫須有罪名指控，阿惠決定不忍了，向法院訴請離婚！對此，阿宏雖矢口否認一切，但女兒的說詞抖出父親多年的誇張行徑，高雄少年及家事法院最終判准。

判決指出，阿惠與阿宏於1977年9月17日結婚，兩人婚後相處模式都是「阿惠無條件服從阿宏」，孰料，阿宏長期懷疑阿惠外遇，只要阿惠出門必定會嗆「討客兄」、「被男人載去用」，另外多次以文字寫下「去教會做禮拜，又要行姦淫，上帝不會原諒妳，我請妳不要再去教會，不守婦道的女人，有一天妳會後悔莫及」、「你向男友討40萬，你出10萬，50萬就跟你離婚」等多句對阿惠不實的指控，而兩人的長女出生後，阿宏不找工作，僅偶爾協助阿惠經營早餐店，還會恐嚇要求子女快點給他錢，令阿惠精神痛苦萬分，備感龐大壓力。

阿宏否認一切指控，直說他年老力衰、脾氣溫和，不曾對阿惠挑剔或碎唸，反而是阿惠對他百般辱罵，不理不睬，反鎖房間不准他進入，而他已年過80，性能力自然衰退，阿惠常常以這點要脅離婚，且不給他錢生活，百般刁難，針對離婚事由，皆「無中生有」。

不過，女兒出庭時則證稱，爸媽從以前時常為了小事情爭吵，就連鄰居都知道；她還舉了相當多生活中的相處誇張狀況，像是弟弟打電話給媽媽，爸爸會以為是「客兄」打電話過來，接起直接辱罵「你這個不要臉的，你是他的男人，不要太超過，每天都這個時間打電話來」，以及她買保養品給媽媽擦，爸爸會回「這麼愛擦，為何不要下面也擦一擦，讓你男朋友開心」。

法官認為，女兒是雙方的骨肉至親，沒理由偏頗其中一方，而阿宏一再質疑阿惠外遇而長期以情緒性字眼咒罵，未積極改善、反省，彌補婚姻裂痕，令婚姻關係持續惡化，勉強共處，難以和睦，最終判准雙方離婚，全案可上訴。

►挑戰市場最低價

►二手票券豐富你的生活


【更多新聞】

金孫從母姓！親家嗆「女兒沒嫁你們家」　公公怒告…向媳婦討回鑽戒+金項鍊

通話錄音揪姦情！30年愛妻鹹濕曝「與男客激戰100次」　菸酒老闆崩潰提告

姊想生混血娃豪撒447萬！弟赴烏克蘭捐精　喜獲雙胞胎「獨占不讓」挨告

ET快訊
快訊／台中一江橋溺水意外！1人跌落「3米深水」搶救中
5星座下半年「財運大開」！這星座賺到爆...第一名發大財還開
SKODA業務受託開回原廠..國道狂飆時速172公里！車主超
快訊／陽明山仰德大道嚴重車禍！國安局前汽機車撞成一團6人輕重
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南國道8號車禍！轎車頭插入油罐車底　小客車駕駛雙手骨折送醫

嘉義市民生南路「2機車對撞」　女騎士當場倒地頭破血流

垃圾車撞替代役男　法官判鄉公所應賠257萬

快訊／陽明山仰德大道嚴重車禍！國安局前「小巴、機車撞一團」　7人輕重傷

SKODA業務受託開回原廠…國道狂飆時速172公里　車主吃罰單又被扣照3個月

結婚40年天天被夫酸「討客兄」！她崩潰想離…女兒列「爸超扯事蹟」法官判准

投131縣道落石砸車婦亡家屬提國賠　二審認「怠而不為」投縣府敗訴

MOMO購物網成「高風險賣場」...192人受害　半年被詐走2824萬

快訊／汐止76歲男開車撞上清潔車...「車頭消失」　車上4人挫傷送醫

快訊／連假第3天...國道3號「7車連環撞」！2女受傷　北上路段37.7K回堵

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

中印邊境衝突/中國利劍直抵印度喉嚨　「阿克賽欽」左右印巴半世紀爭鬥｜譚兵讀武

台南國道8號車禍！轎車頭插入油罐車底　小客車駕駛雙手骨折送醫

嘉義市民生南路「2機車對撞」　女騎士當場倒地頭破血流

垃圾車撞替代役男　法官判鄉公所應賠257萬

快訊／陽明山仰德大道嚴重車禍！國安局前「小巴、機車撞一團」　7人輕重傷

SKODA業務受託開回原廠…國道狂飆時速172公里　車主吃罰單又被扣照3個月

結婚40年天天被夫酸「討客兄」！她崩潰想離…女兒列「爸超扯事蹟」法官判准

投131縣道落石砸車婦亡家屬提國賠　二審認「怠而不為」投縣府敗訴

MOMO購物網成「高風險賣場」...192人受害　半年被詐走2824萬

快訊／汐止76歲男開車撞上清潔車...「車頭消失」　車上4人挫傷送醫

快訊／連假第3天...國道3號「7車連環撞」！2女受傷　北上路段37.7K回堵

AV教主蒼井空自爆「藏了18年秘密」！　親揭真相…認了：有罪惡感

高爾宣消失舞台5個月「暴肥7公斤」！　挺過酸民攻擊吐心聲：社群太複雜

民法修正「18歲高中生可不經父母同意結婚」　網一面倒戰爆：輕重緩急不分

端午漢服射五毒　麻豆新樓醫院辦健康戒菸好弓夫

《美好拾光公司》重溫第一眼悸動　郎祖筠讚：不滿現狀，可以創造更美好未來

14歲牧羊小妹遭2男性侵　完事後「淋油焚身滅跡」全身80％燙熟慘死！

中職／陳偉殷短期缺實戰　林岳平：台灣是選項

頭過身就過？短腿汪「底盤過低」塞車眼神死　網笑：阿嬤養的

台語劇崛起！主演竟都是「偶像團體」出身　網驚：不知道這麼會演

離婚庾澄慶11年！　伊能靜盼18歲兒子「你要像爸爸，別像我」鬆口談前夫

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

社會熱門新聞

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

即／陽明山嚴重車禍　7人輕重傷

即／國道3號「7車連環撞」　2女受傷

約15歲妹做壞事...激戰過程變2淫片

多納一線天山崩！父緊抱女兒躲岩縫

撞死人求分期賠下秒129萬買車　家屬回應了

女兒妳的爸爸是他啊　基隆一家三口團員

營養師火辣交疊人夫！他鹹濕狂噴：有幾個姿勢特別舒服

台大教授曖昧女博士生！使壞被抓包：在走廊都聽見

更多熱門

相關新聞

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

桃園一名人妻在婚姻存續期間，竟分別跟4名男子交往過夜、上摩鐵、開房間、裸體泡湯，丈夫得知戴綠帽後，一怒之下告上法庭，向妻子求償共350萬元的精神撫慰金。一審法院判人妻應賠償丈夫共27萬元，全案上訴至高等法院，日前法院將上訴駁回，全案確定。

台大教授曖昧女博士生！使壞被抓包：在走廊都聽見

台大教授曖昧女博士生！使壞被抓包：在走廊都聽見

張清芳：女人一定要有幽默感

張清芳：女人一定要有幽默感

張清芳驚爆離婚　夫妻正式簽字時間曝

張清芳驚爆離婚　夫妻正式簽字時間曝

妻太常出國夫訴請離婚　法官不准

妻太常出國夫訴請離婚　法官不准

關鍵字：

離婚

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

民法修正　男女統一18歲結婚

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

郭書瑤跳BLACKPINK新歌！粉絲捏冷汗：上衣母湯

即／07：27地牛翻身！　全台有感

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

郭書瑤沒穿內衣「巨胸狂晃」掉出來了

血液留下了證據！莊人祥：下周一123人再驗一次

暗巷公寓出現「詭異紫光」網友解答

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

更多

最夯影音

更多
林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...
好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面