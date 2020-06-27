結婚40年天天被夫酸「討客兄」！她崩潰想離…女兒列「爸超扯事蹟」法官判准

▲女子長期遭受丈夫言語暴力對待，忍了40年決定訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名女子阿惠（化名）與丈夫阿宏（化名）結婚超過40年，育有3名子女，然而阿宏卻長時間懷疑她外遇，又拿不出證據，常常在耳邊嗆她「討客兄」、「被男人載去用」，基於多年來不斷遭受丈夫的莫須有罪名指控，阿惠決定不忍了，向法院訴請離婚！對此，阿宏雖矢口否認一切，但女兒的說詞抖出父親多年的誇張行徑，高雄少年及家事法院最終判准。

判決指出，阿惠與阿宏於1977年9月17日結婚，兩人婚後相處模式都是「阿惠無條件服從阿宏」，孰料，阿宏長期懷疑阿惠外遇，只要阿惠出門必定會嗆「討客兄」、「被男人載去用」，另外多次以文字寫下「去教會做禮拜，又要行姦淫，上帝不會原諒妳，我請妳不要再去教會，不守婦道的女人，有一天妳會後悔莫及」、「你向男友討40萬，你出10萬，50萬就跟你離婚」等多句對阿惠不實的指控，而兩人的長女出生後，阿宏不找工作，僅偶爾協助阿惠經營早餐店，還會恐嚇要求子女快點給他錢，令阿惠精神痛苦萬分，備感龐大壓力。

阿宏否認一切指控，直說他年老力衰、脾氣溫和，不曾對阿惠挑剔或碎唸，反而是阿惠對他百般辱罵，不理不睬，反鎖房間不准他進入，而他已年過80，性能力自然衰退，阿惠常常以這點要脅離婚，且不給他錢生活，百般刁難，針對離婚事由，皆「無中生有」。

不過，女兒出庭時則證稱，爸媽從以前時常為了小事情爭吵，就連鄰居都知道；她還舉了相當多生活中的相處誇張狀況，像是弟弟打電話給媽媽，爸爸會以為是「客兄」打電話過來，接起直接辱罵「你這個不要臉的，你是他的男人，不要太超過，每天都這個時間打電話來」，以及她買保養品給媽媽擦，爸爸會回「這麼愛擦，為何不要下面也擦一擦，讓你男朋友開心」。

法官認為，女兒是雙方的骨肉至親，沒理由偏頗其中一方，而阿宏一再質疑阿惠外遇而長期以情緒性字眼咒罵，未積極改善、反省，彌補婚姻裂痕，令婚姻關係持續惡化，勉強共處，難以和睦，最終判准雙方離婚，全案可上訴。

►挑戰市場最低價

►二手票券豐富你的生活



【更多新聞】

金孫從母姓！親家嗆「女兒沒嫁你們家」 公公怒告…向媳婦討回鑽戒+金項鍊



通話錄音揪姦情！30年愛妻鹹濕曝「與男客激戰100次」 菸酒老闆崩潰提告



姊想生混血娃豪撒447萬！弟赴烏克蘭捐精 喜獲雙胞胎「獨占不讓」挨告

