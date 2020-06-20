金與正「兒時可愛照」曝光！韓媒揭露「關於她的5大事實」　大學科系跟本人超違和

▲金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩的妹妹金與正近日掌握對外發語權，對外辛辣、強硬作風備受關注，更被瘋傳她很有可能會成為北韓的下一位領導人，從原本跟再哥哥身邊的小秘書搖身一變成為握有大權的存在。不過金與正真正出現在大眾面前的時間其實不長，而她的背景也讓大家十分好奇關注。

金正恩從4月開始被瘋傳健康出問題，甚至還有人直言他已經死亡，隨後金與正成為「權力繼承者」的傳言甚囂塵上，現在更被稱為「北韓第2人」，身兼勞動黨第一副部長的她，目前成為北韓對擁有發話權並且可以主導軍事行動的人，同時也被認為是北韓最重要、唯一擁有純正金家血脈的繼承者，特別是在最近炸毀南北韓聯辦一事上，似乎更坐實了這項傳言。

▼金與正過往跟在哥哥身後的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

不過對於金與正這號人物，大家過往的印象大多停留在她跟在金正恩身旁當小秘書的模樣，但有關她的出身跟真實的一面卻鮮為人知。南韓網站《Insight》以「北韓第2人」為題，列出有關金與正5個有趣的事實，第一個即是「以前的外貌」，在各個場合當中，她都是以清瘦、幹練的姿態出現在大眾面前，但小時候的她卻被揭露臉其實圓圓的，笑起來的時候看起來十分可愛，而她的身材則是遺傳到學舞蹈的媽媽，十分纖細。

第二個則為「金與正幫哥哥端菸灰缸的理由」。金正恩今年2月出訪越南時，帶著大批人坐了65小時的火車抵達河內，途中更被媒體捕捉到，他在抽菸的時候，金與正兩手端著菸灰缸隨伺在旁的模樣；金與正貼身伺候的背後原因被解釋為，是為了要阻擋老菸槍金正恩的身體情報洩漏，以免造成更大的危險。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

第三項是「金與正是理科出身，大學專攻物理學」。看似嬌弱的金與正2007年在完成瑞士的學業回國之後，在金日成綜合大學就學，花了4年的時間專攻物理學，據傳言在就學時期，許多教授還會特別幫金與正進行額外的課業輔導活動。

第四項為「金與正平凡出身的老公」。據悉，金與正在就讀大學時期跟老公禹仁赫（우인학，音譯）相遇，隨後結婚，有傳言指出在這段感情中，金與正處於較為主動位置，但直到現在禹仁赫的長相都沒有被公開，讓外界十分好奇。

第五項則是「金與正的個性跟金正日幾乎一模一樣」。金與正的被認為無法容忍有任何差錯，同時個性又急又乖僻，跟爸爸金日成一樣，不過報導中寫到，南韓政府相關人士在平昌奧運與金與正實際相處過後，留下「話不多但愛笑」的印象，跟先前對外宣稱的個性似乎有所出入，但鑒於近日金與正的突發性的發言，關於金與正的真正性格問題又再度成為大家議論的焦點。