「慈濟門診兼職護理師」時薪160！她心寒「國家證照多2塊」：不如去飲料店

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

「護理人員硬起來拒絕被低薪對待！」台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳昨晚滑臉書時，看到花蓮慈濟醫院的徵人廣告，赫然發現兼職護理師、急診護理師、腫瘤管理師等職缺，薪水低的嚇人，相比無須專業證照的工作，根本欺人太甚，「這樣子不是踐踏護理專業和尊嚴嗎？」

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起初，陳玉鳳以為自己誤看，於是實際到徵才網上搜尋，結果真被眼前的一切嚇到，只見門診兼職護理人員時薪160元，她不禁怒道，「居然還要求有國家考試證照的護理人員去擔任門診人員，高壓、高風險，現在門診病人也好恐怖的，動不動就罵人兇護理師，一大堆奇怪的要求，沒有滿足，不是語言暴力就是肢體暴力。」

▲腫瘤個案管理師月薪才25K。（圖／翻攝自臉書／陳玉鳳）

重點是，明明手握國家證照，竟然只比勞動部規定的最低時薪158元多2塊而已，陳玉鳳直言，「現在有些飲料店時薪158元，都找不到員工了，還要提高時薪超過160元才有，可是東部的醫學中心帶頭消費護理系畢業的學生，真的令人看了很傷心。」

陳玉鳳也向護理人員喊話，「請大家拿出骨氣和專業的尊嚴，千萬不要去應徵，而且要發起抵制這樣的低薪對待。」

▲急診護理師起薪34K。（圖／翻攝自臉書／陳玉鳳）

此外，她也發現，該醫院急診起薪3萬4000元，而更扯的是腫瘤個案管理師月薪才2萬5，最高可達3萬4，「我去了好多趟的花蓮，現在物價都跟台北一樣高了，這樣子的薪資，是怎樣請得到護理人員啦！看完人力銀行的徵人薪資很心酸，護理人員就是被這樣子打壓剝削的廉價專業勞工。」

網友們看完全傻眼，紛紛留言抱不平「真的很誇張，難道專業這麼不值錢」、「護理要硬起來，不要再被打壓」、「這樣的薪水怎麼好意思開出來」、「月嫂日薪2500，換算時薪都278元了，護理師160...太諷刺」、「百貨公司等其他服務業免證照薪資都比這高了」、「在台灣別人的專業都沒有價值」、「我有時候都覺得去飲料店打工還不用擔心被告」。