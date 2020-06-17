不如飲料店打工！花蓮慈濟徵人「時薪160、月薪25k」挨轟...院方回應了

▲網友踢爆醫院薪水比飲料店打工低。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／採訪報導

想不到護理師時薪竟比飲料店打工時薪低！護師工會理事長陳玉鳳踢爆，花蓮慈濟醫院的徵人廣告一小時才給160元，超低薪還要求有相關證照，讓她痛批「去飲料店打工時薪都比醫院高，還安全許多不用證照」，希望護理人員硬起來拒絕低薪文化 ，而花蓮慈濟醫院也有針對此事進行回覆。

陳玉鳳截下許多花蓮慈濟醫院的徵人文章，指出時薪只給160元，「有國家證照居然比勞動部規定的時薪158元多2塊而已，真的欺人太甚！」她表示，現在有些飲料店158元時薪都找不到員工，還要提高時薪超過160元才有，但東部的醫學中心這樣消費花蓮慈濟科技大學的護理系畢業生，真的令人看了很傷心。

陳玉鳳表示，連照服員的時薪都可以200元起跳，護理人員辛苦讀書才考上一張護理師國家證照，居然連居服員的200／小時的時薪都比不上。她陸續貼上截圖，指出東部醫學中心急診起薪34000元，腫瘤個案管理師月薪只有25000元，最高可達34000元。「監察院、審計部、還有衛福部，你們出示的調查報告說護理人員平均薪資有42000元，請問數據哪裡來的？」

媒體報導護理人員薪資有80萬，陳玉鳳質疑，月薪25000元這樣一年是30萬，若再加年終1個半月是37500，也不過33萬7500元，「這樣子的薪資水平，如何請到一個專業的腫瘤科個管師工作？」若以最高月薪34000元來算，年薪加年終總額為45萬9000元，也沒有80萬年薪。

▲護理師長期有低薪爭議。（圖／達志示意圖）

陳玉鳳表示，之前還遇到護理人員投訴說，花蓮慈濟醫院的護理主管請不到護理師，所以請她們共體時艱，令陳玉鳳痛罵「原來節省人事成本是要這樣子做，人就永遠找不到，已在裡面的工作的護理人員就繼續溫水煮青蛙，真的好棒棒的方式。」

對此，花蓮慈濟醫院指出，兼職人員跟正職不同，主要是短期跟短時間，時薪160雖然職位是個案管理師，但工作內容主要處理文書，所以沒有限定學歷，也沒有限定科系跟專長，才會用基礎薪資。另外，該工作是針對部分醫師太太或是帶育嬰假的護理師提供打工機會，才寫可以有護理執照，實際上不是照護工作也不是臨床工作。但院方坦承有文字上的疏失，目前已拿掉「護理尤佳」字眼，同時更新職務內容。

急診人員起薪34000部份，慈濟醫院表示，起薪還沒包含津貼、績效獎金跟夜班獎金，可達四、五萬；另外，那是應屆畢業生的基礎薪水，該文章還提到新進人員可達六萬多，是新進人員如果年資夠久、有證照，就可以達到這個價格，是一個浮動價格。腫瘤科個管師部份，院方表示沒有開這個職缺，應為人力銀行系統的疏失。不過之前開徵個管師25K的部份，工作內容是個案管理，為單純打字輸入病人資料，打成電腦轉檔。由於是文書工作，所以起薪相對比較低。

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