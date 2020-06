「Galaxy Note 20」傳出限定新色「薄荷綠」！　即將於8月亮相

▲三星不斷推出手機的新色外觀。(圖/取自9TO5Google)

記者謝仁傑/綜合報導

「Galaxy S20」系列的手機外觀色彩偏向冷色系,星粉所能選擇的顏色也只有3種顏色,相對較少。不過爆料專家指出,「Galaxy Note 20」系列可能會有更多選擇,其中包括最令人期待的新色「薄荷綠」。

爆料專家 Ishan Agarwal 在推特上指出,「Galaxy Note 20」將會新亮相三種顏色,分別是灰色、咖啡銅、薄荷綠。科技外媒《MobileFun》也列出Note 20配件的完整列表,透過列表中的顏色名稱間接證實了此一說法。看來大家可以對「Galaxy Note 20」的新外觀抱有更大的期待了。

It's true: Black, Grey & Copper colour options for the #Samsung #GalaxyZFlip 5G.



Note20 5G: Grey, Green & Copper



Note20+ / Ultra 5G: Copper, White & Black



Note: There may be more colour options but these, I can confirm. #GalaxyNote20 #GalaxyNote20Series #GalaxyNote20Plus https://t.co/R1BvAhlkRo