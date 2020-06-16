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「Galaxy Note 20」傳出限定新色「薄荷綠」！　即將於8月亮相

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▲Galaxy Note 20。（圖／取自9TO5Google）

▲三星不斷推出手機的新色外觀。（圖／取自9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

「Galaxy S20」系列的手機外觀色彩偏向冷色系，星粉所能選擇的顏色也只有3種顏色，相對較少。不過爆料專家指出，「Galaxy Note 20」系列可能會有更多選擇，其中包括最令人期待的新色「薄荷綠」。

爆料專家 Ishan Agarwal 在推特上指出，「Galaxy Note 20」將會新亮相三種顏色，分別是灰色、咖啡銅、薄荷綠。科技外媒《MobileFun》也列出Note 20配件的完整列表，透過列表中的顏色名稱間接證實了此一說法。看來大家可以對「Galaxy Note 20」的新外觀抱有更大的期待了。

三星的這款新色「薄荷綠」討論度越來越高，與之前的 Galaxy Note 配色都不相同，像是 Galaxy Note 10 具有較醒目的紅色和藍色，而 Galaxy Note 9 則以深藍色、深紫色和棕褐色啟動。外界開始想像，Galaxy Note 20 的這款「薄荷綠」的色系或許較接近 Galaxy S20 系列中的「雲藍色」和「雲粉色」。

然而，據傳這種特殊的新色僅限於「Galaxy Note 20」，而 Galaxy Note 20+ 和 Ultra 版本（名稱未經證實）則沒有提供。「Galaxy Note 20」系列有望與其他三星的新設備在8月共同推出，其中包含「Galaxy Z Flip 5G」。

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