三星新耳機「Galaxy Buds Live」和新錶傳於7月搶先發布！　可能搭配新機優惠

▲三星新耳機「Galaxy Buds Live」。（圖／WinFuture）

記者謝仁傑／綜合報導

外界預料三星會在下半年推出許多產品，包括「Galaxy Fold 2」、「Galaxy Note 20」、「Galaxy Z Flip 5G」、「Galaxy Watch 3」、「Galaxy Tab S7」和新款無線耳機「Galaxy Buds Live」，大多數人都認為這些產品將在8月份的「Galaxy Unpacked」發表會中正式發布。

不過據韓媒《SAMMOBILE》報導，三星的可穿戴設備「Galaxy Watch 3」和「Galaxy Buds Live」，將會搶在「Galaxy Unpacked」之前發布，儘管目前沒有具體的發布日期，但這似乎是個相當可靠的消息。

「Galaxy Buds Live」就是先前曾報導過的三星新款耳機，外觀呈豆狀，相當討喜，不但有降躁功能，且價格親民，據傳不用150美元（約新台幣4,500元）就可入手。外媒猜測三星可能會在正式推出「Galaxy Note 20」和「Galaxy Fold 2」的時候，以免費或優惠的耳機價格方案來配套促銷新手機。

▲Galaxy Watch 3。（圖／取自三星官網）

至於「Galaxy Watch 3」的價格目前還不得而知，外媒報導它可能是三星最昂貴的智慧型手錶，因為它將以鈦合金版本提供，並配備 Galaxy Watch 上的物理旋轉錶圈。

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