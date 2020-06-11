Galaxy S20 Ultra「晴空白」限量登場！　記憶體可拓展到1TB

▲三星 Galaxy S20 Ultra 晴空白。（圖／台灣三星提供）

記者謝仁傑／綜合報導

三星宣布 Galaxy S20 Ultra 推出限量版的「晴空白」機款，售價1,290歐元／1,140歐元（約新台幣38,400／43,450元），據越南媒體《GSMARENA》報導，越南將可在6月12～18日間進行預購，且有搭配得優惠方案。

限量版的 Galaxy S20 Ultra 具有與 S20 Ultra 4G型號相同的規格，包括使用Exynos 990處理器、6.9吋QHD+ 120Hz AMOLED顯示器、1.08億像素的四鏡頭組，且支援45W快速充電，並配備5,000 mAh的電池。

雖然三星的新聞稿中沒有提到該限量機型的記憶體容量有多少，推測或許與常規型號12GB RAM和128GB儲存量相同，且有microSD卡插槽，儲存量可擴展到1TB。

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