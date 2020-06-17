陳吉仲哽咽謝已故首席獸醫官　助台灣成功脫離口蹄疫區

▲台灣正式從口蹄疫區除名。（示意圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）



記者許展溢／台北報導

世界動物衛生組織（OIE）16日宣布台灣、澎湖及馬祖為不施打疫苗口蹄疫非疫區，農委會主委陳吉仲今（17 日）上午召開記者會喜放2大串各10公尺鞭炮慶祝，並表示自86年口蹄疫爆發後，產、官、學、研及各界齊心合作，這是一場歷時23年努力不懈得到的成果，更是我國動物防檢疫的里程碑。未來，將提升轉型養豬相關產業體質，振豬肉外銷市場，讓台灣豬招牌再度享譽國際。

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▲農委會召開「台灣獲OIE認定口蹄疫非疫區」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



陳吉仲一開始說，有好事情要慶祝放鞭炮，是台灣農業習俗。回想1997年台灣口蹄疫爆發，當時台灣有2萬5千多戶養豬戶，養豬數1千多萬，如今只剩下7200戶，養豬數5百多萬；造成養豬產業上中下游的影響及無法出口，甚至飼料業及整個動物用藥，上中下游到食品、冷凍產業等，每年損失約1700億元，是農業歷史上最大疾病。直到去年7月1日，口蹄疫拔針正式成功，我們用最快的速度向OIE申請從疫區除名，終於在今天獲得大會通過。

▲陳吉仲哽咽謝謝已故前防檢局副局長施泰華。（圖／記者呂佳賢攝）



陳吉仲會中哽咽謝謝，已故前防檢局副局長、首席獸醫官施泰華，因為他的一生，都是在對抗各種動物疫病，保護台灣的人民和產業，直到最後一刻，都堅守在崗位上。口蹄疫非疫區的成果，是屬於所有守護台灣這塊土地的人，必須歸功給包括施泰華在內的所有防疫英雄和偉大的台灣農民。

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