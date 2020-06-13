酒駕趕續攤飛越分隔島！台電變電箱遭K.O　10多戶民宅瞬間黑摸摸

▲高雄吳姓男子涉嫌酒駕肇事，撞斷分隔島的變電箱，還波及路邊三輛車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名吳姓男子酒後駕車回家，都已經把車停在家門口，但沒想到又接到朋友續攤電話，疑似要趕往續攤地點，姐果就在途中發生車禍，撞上3部汽車之外，就連台電的變電箱也被撞壞，造成十多戶居民停電。

車禍發生時間就在13日凌晨12時45分，巡邏員警發現在高雄市林園區沿海路四段與椰樹南巷口有車禍發生，立即上前查看，有一名男子受傷，立刻將他送醫，經過調查後發現這名吳姓男子涉嫌酒駕，從屏東往小港方向，就開在沿海路四段，來到椰樹南巷口，不排除車速過快失控。

▲高雄吳姓男子涉嫌酒駕肇事，撞斷分隔島的變電箱，還波及路邊三輛車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

吳姓男子的車輛先從快車道衝上安全島撞斷標示牌及變電箱後，後來又因為衝擊力大，又越過安全島陸續撞擊停放於慢車道路旁的3輛自小客車，導致3輛自小客車毀損，還好沒有無傷及他人，吳姓駕駛本身意識還算清楚，送醫後經抽血檢測確定有酒精反應，警方將依公共危險罪偵辦。

不過附近民宅也因為變電箱毀損而停電，當時最少有十幾戶人家受到影響，住戶知道是酒駕肇事，是罵聲連連，最後台電人員在車後發生後3個搶修完。

▲高雄吳姓男子涉嫌酒駕肇事，撞斷分隔島的變電箱，還波及路邊三輛車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄吳姓男子涉嫌酒駕肇事，撞斷分隔島的變電箱，還波及路邊三輛車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）