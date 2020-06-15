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女碩士美國面試半年...「全因這一味」碰壁　返台「迷你水刀」成功除臭

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▲▼整形外科主任吳文宏認為，狐臭都可找到原因解決。（圖／沙鹿光田醫院提供）

▲整形外科主任吳文宏（右）幫長期受到狐臭困擾的王小姐解決問題。圖非當事人。（圖／沙鹿光田醫院提供）

記者李忠憲／台中報導

28歲王姓妙齡女嚮往美國，到美國求職半年卻因自己身上濃厚體味，屢屢碰壁，甚至有面試官直接點名她身上的特殊味道。王女趁新冠肺炎疫情延遲返美，到醫院求助。醫師確認她是遺傳性狐臭，透過手術根除長年來的狐臭問題，讓她如釋重負。

沙鹿光田醫院今年1月來了一名王姓女子到整形外科求診，她表示，自己身上有濃濃體味，出門即使噴大量香水、擦體香劑仍效果有限。在美國拿到碩士的她，本想直接在美國求職，找了半年工作，面試後卻都沒下文，還有面試官直接點名她有體味問題，讓她內心受創。過年時她返台與家人團聚，剛好碰上新冠肺炎無法回美國，心想來看醫生，看是否能把問題解決。

請繼續往下閱讀...

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏表示，經檢查發現王小姐是典型狐臭，包括腋下、乳暈、會陰部都有。1月中進行迷你水刀手術後，術後追蹤1個月恢復狀況良好，並在疫情解禁後，已經飛回美國。王小姐說，現在香水用量減少許多，她的朋友也說，目前已經聞不到體味。

他說，體味不佳原因很多，王小姐是屬於遺傳體質造成，如多汗、狐臭等，症狀輕者可利用止汗劑、香膏或香水遮掩，當上述方式無效又遇上人際問題時則透過手術可大幅改善。個案王小姐經檢查有濕黃耳垢，內衣乳暈、袖子腋下有黃色汙漬痕跡等狐臭徵兆，加上家族中父親也有狐臭問題，可透過手術根除。

吳文宏認為，目前醫療上以外科手術治療狐臭效果最佳。狐臭是人體腺體之一的頂漿腺分泌物與表皮細菌作用後產生之不佳氣味，透過手術刮除頂漿腺，刮除得愈乾淨，除氣味效果就愈好；對身體組織傷害愈少、復原愈快速，因此一邊刮除、一邊有沖水降溫減少傷害的迷你水刀手術順應而生。迷你水刀與一般旋轉螺旋鋼刀相較，優點具有無熱效應，對身體組織傷害小、傷口癒合快；面狀刮除比線狀刮除效果快、乾淨，若手術加上組織膠使用，可快速癒合，瘀青極少。

如果患者對於皮膚上有微小傷口仍存有憂慮，醫療科技也發展出無傷口的超音波震盪破壞頂漿腺組織，或利用微波熱能破壞頂漿腺和汗腺的手術，不過效果只有50%至70%。無論是哪一種狐臭手術，都未涵蓋在健保給付內，民眾需自費。

吳文宏說，體味問題如運動汗臭，洗澡清潔就能能改善；食物也會造成體味，愛吃蒜頭、大蒜、韭菜等味道濃厚食物也會在短時間內影響體味，須等新陳代謝後才會消失。要特別留意的是，疾病也可能造成體味，身體表皮有大範圍傷口，如壞死性肌膜炎、膿瘍、褥瘡或糖尿病、腫瘤等都可能影響體味，需治療後才能改善。

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