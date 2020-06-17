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「高雄議長改選，藍營未必保得住」　黃暐瀚曝關鍵數字：27+2+4=33

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▲▼ 0531總質詢_曾麗燕_韓國瑜_大林浦遷村 。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨決議由市議員曾麗燕投入議長補選。（圖／資料照／記者洪正達攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市議長許崑源墜樓身亡，誰會成為下一個議會龍頭，也成為各界矚目的焦點。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，高雄議長改選，藍營未必保得住。他也提出關鍵數字分析，「27+2+4=33」，剛好跨過過半，大於「31+1=32」。

國民黨議員16日齊聚高雄市黨部，因應許崑源議長驟逝，商討高雄市議會議長補選事宜，決議由市議員曾麗燕投入補選。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺表示，補選議長的人選將依照共同推舉結果報送中央核定提名。前來致意的議長太太林絲娛說，非常感謝每一位議座對議長許崑源的支持與陪伴，並誠摯感謝治喪委員會的每一位成員；再次呼籲現在真的完全沒有任何分裂的本錢，一定要好好團結對外。

莊啟旺也說，議長補選人選已順利產生，將由曾麗燕議員代表本黨角逐高雄市議會第三屆議長補選，屆時市議會進行議長補選投票時，請全體國民黨籍議員同志務必遵從黨中央提名人選，共同捍衛議長寶座。他並強調，為確保所有議員同志團結齊心，全體議員同志均應以本黨提名人選名單記名投票，如有違反情事則以黨紀處分議處。

▼曾麗燕將投入議長補選。（圖／資料照／記者洪正達攝）

▲▼ 0531總質詢_曾麗燕_韓國瑜_大林浦遷村 。（圖／記者洪正達攝）

對於高雄市議長補選，黃暐瀚16日在臉書說，「我對於藍營能否保住『議長寶座』，有點懷疑。」他分析，目前高雄市議會65席中，藍營有32席（國民黨31席+無黨陳幸富一席）；無黨團結聯盟3席+親民黨吳益政一席；綠營27席（民進黨25席+台聯一席+無黨一席）；時力2席。

黃暐瀚表示，根據地方制度法，要選上議長，必須得到出席議員過半的選票，如果改選當天全部出席（65席），那就得拿33票；萬一有幾位議員臨時缺席，那選上議長的門檻，將變成32票，甚至31票，「國民黨想保住高雄議長寶座，不是穩的，還有變數。」

黃暐瀚也在直播中分析，第一，只要當初投給許崑源當議長的無黨籍四席，這次沒有因許的關係投給國民黨，國民黨就直接輸了，「27+2+4=33」，剛好跨過過半，大於31+1=32；第二，議長投票是記名，國民黨議員要跑票相對困難，但可能不投導致少票，簡單講，國民黨其實未必會贏。

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