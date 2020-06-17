Scott Schembri以馬爾他為題　將鄉情滃染在遊子心頭

有幸生於福爾摩沙（Formosa）這個美麗島嶼，台灣亦是當前全球少數幾個將新冠病毒 （ COVID-19）疫情控制得宜的國家，在此經濟緊縮，許多人生活顯得拮据困躓時刻，來自地中海環繞的馬爾他共和國、身兼插畫家與設計師的Scott Schembri選擇以藝術來鼓舞人心，並透過他的文創品牌 紅塔 （Torri）助家鄉一臂之力 。

他一系列以馬爾他島為創作主軸的藝術海報，摹繪著COVID-19蔓延前後，島上向來人稠物穰的區域在封城下，宛如荒山野嶺那種寥廓蕭森的景韻。

此系列海報稱為「隔離時光」（Quarantime），目前能在甫成立三年的文創品牌Torri做線上購買。Torri集結了數位優秀的插畫與視覺設計工作者作品，由Scott及友人Andrea Camilleri共同創辦經營，而所有海報販售營利，將全數捐贈給馬爾他在地慈善機構「食物銀行生命線基金會」（Foodbank Lifeline Foundation）。

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Torri創立於2017年，盡管Andrea Camilleri與Scott Schembri從中學階段到大學都在同校就讀，但兩人很難在這種情況下相識，直到他們意外地選修了同一堂設計課程，才熟稔起來。當學校課程結束後，發現彼此竟是有志一同，於是藉由共創品牌，將他們對馬爾他島的愛及對藝術的熱忱向外遞送。

品牌企業識別是一座矗立且艷紅的塔樓，而此圖騰正是馬爾他著名地標「紅塔 」（Red Tower, It-Torri L-Aħmar），對兩人來說，紅塔一直佔據他們心中很重要的位置，遙寄著鄉愁和對祖國的愛。對此Scott談到，「這座塔把我們帶回溫暖的海灘夏日時光，或是前往戈左島（Gozo）的水路航程。」

圖文來源／Creative Boom

（完整文章請看城市美學新態度）

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