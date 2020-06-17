北京單日再增31確診！6天累計「153人染疫」　所有社區封鎖

▲北京爆發第二波疫情。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京新冠肺炎疫情持續擴散，6月16日0時至24時，新增報告本地確診病例31例、疑似病例3例、無症狀感染者6例。短短6天內，北京已累計153例核酸檢測陽性，其中確診者達137例，無症狀感染者16例。

據《健康北京》報導，截至6月16日24時，北京累計報告本地確診病例557例，累計出院411例，在院137例，累計死亡9例。尚在觀察的無症狀感染者12例。

6月16日0時至24時，北京無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者。截至6月16日24時，累計報告境外輸入確診病例174例，累計出院173例，在院1例。新增確診病例中，東城區3例、西城區1例、海澱區3例、豐台區19例、大興區5例。

全市有11個區無本地報告新增確診病例，具體為平谷區自有疫情以來無報告病例、延慶區145天、懷柔區131天、順義區129天、密雲區126天、昌平區120天、通州區118天、朝陽區2天、石景山區2天、門頭溝區1天、房山區1天。

北京市委常委會16日召開會議，宣佈對所有社區全面實行嚴格封閉式管理，全面落實重點人員禁止離京的措施，堅決遏制疫情在市內擴散、向市外擴散。