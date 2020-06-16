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涉賄7777萬元　中國前保監會主席項俊波一審判11年

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▲▼前大陸保監會主席項俊波一審獲刑11年，並處罰金150萬元人民幣。（圖／取自人民法院報微信公眾號）

▲前大陸保監會主席項俊波一審獲刑11年，並處罰金150萬元人民幣。（圖／取自人民法院報微信公眾號）

記者陳政錄／綜合報導

3年前震驚兩岸金融圈的大陸前證監會主席項俊波涉賄案，今於江蘇省常州市中級人民法院進行一審宣判，被告項俊波因受賄罪，判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣150萬元；對項俊波受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，項俊波在2005年至2017年，利用擔任中國人民銀行副行長、中國農業銀行行長、大陸保險監督管理委員會主席等職務上的便，為有關單位或個人在工程項目承攬、貸款業務辦理、資質審批、安排工作及職務晉升等事項上提供幫助，直接或者通過特定關係人非法收受他人給予的財物，共計折合人民幣約1862萬元。

▲▼前大陸保監會主席項俊波一審獲刑11年，並處罰金150萬元人民幣。（圖／取自人民法院報微信公眾號）

▲項俊波案一審宣判。（圖／取自人民法院報微信公眾號）

法院公告指稱，項俊波當庭表示服從判決，不上訴。常州市中級人民法院認為，被告人項俊波的行為構成受賄罪，數額特別巨大，應依法懲處。

項俊波是在2017年4月9日，被中共中央紀委監察部官網宣布，因涉嫌嚴重違紀，正接受組織審查。在被調查前，項俊波還曾於同月6日公開出席活動，不料時隔3天，他就成為當時大陸受查級別最高的財經官員，首批官方打虎、抓「金融大鱷」的治理對象。

值得注意的是，項俊波還曾在2013年10月17日，以大陸保監會主席身分，來台出席海峽兩岸首次保險監理合作會議(金保會)，與時任金管會主委曾銘宗交流，並在來台期間與台灣金控業者會談，推進兩岸金融保險合作。

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