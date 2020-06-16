頂35度烈日大篩查　北京醫護著防護衣濕透中暑

▲北京大規模檢疫，護士在酷熱天氣中暑。（圖／取自燃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

北京為防止第二波疫情大爆發，於11日起陸續啟動「全城大篩查」，將豐台區新發地市場，及其他已關閉市場的關聯人員，作為重點排查對象。不過，適逢北京連日高溫達35度，醫護人員身著防護衣很難吃的消，陸媒報導就直擊，已有新發地周邊檢測站的護士，因在酷暑下堅守出現中暑症狀，被同事拉到角落歇息。

《燃新聞》畫面顯示，應中央要求，5月30日以來凡到過新發地批發市場，或與市場銷售人員有過密切接觸者，應主動報告並展開檢測，因此，在新發地周邊不少社區都搭有檢測點的棚子，大批民眾排隊準備接受檢測。

▲北京近日天氣酷熱。（圖／取自燃新聞）

在此之下，報導稱，由於北京近日室外最高溫度都在35度以上，頂著烈日與酷暑，醫護人員往往脫下防護衣後，都已經濕透，近日更有一名在新發地附近銀地家園社區檢測站的護士，在替市民檢測核酸採樣時，出現中暑症狀癱坐在角落，由同事照料。



目前，北京累計6月11日到15日，已通報106例本土新冠肺炎確診，主要與新發地市場傳播鏈有關，以《ETtoday新聞雲》記者實際直擊西城區體育場一個檢疫點為例，一天之內就要為3000多人進行檢測，所有檢測人員還需做14天的居家隔離。

▲北京民眾排隊進行核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

按照北京市政府宣布的全城大篩查內容，主要針對兩千多萬市民進行嚴格過濾，分為兩大類，一種是去過新發地市場，另外是沒去過新發地市場，曾經跟確診患者或是相關人員接觸，都得進行核酸檢測。

北京市委宣傳部副部長徐和建16日上午在疫情防控記者會上表示，北京市發生新發地批發市場聚集性疫情，防控形勢十分嚴峻，要堅決遏制疫情擴散蔓延，確保人民群眾生命安全和身體健康，確保首都安全。

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