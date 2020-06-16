　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

頂35度烈日大篩查　北京醫護著防護衣濕透中暑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京檢疫，護士在酷熱天氣中暑。（圖／取自燃新聞）

▲北京大規模檢疫，護士在酷熱天氣中暑。（圖／取自燃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

北京為防止第二波疫情大爆發，於11日起陸續啟動「全城大篩查」，將豐台區新發地市場，及其他已關閉市場的關聯人員，作為重點排查對象。不過，適逢北京連日高溫達35度，醫護人員身著防護衣很難吃的消，陸媒報導就直擊，已有新發地周邊檢測站的護士，因在酷暑下堅守出現中暑症狀，被同事拉到角落歇息。

《燃新聞》畫面顯示，應中央要求，5月30日以來凡到過新發地批發市場，或與市場銷售人員有過密切接觸者，應主動報告並展開檢測，因此，在新發地周邊不少社區都搭有檢測點的棚子，大批民眾排隊準備接受檢測。

▲▼北京檢疫，護士在酷熱天氣中暑。（圖／取自燃新聞）

▲北京近日天氣酷熱。（圖／取自燃新聞）

在此之下，報導稱，由於北京近日室外最高溫度都在35度以上，頂著烈日與酷暑，醫護人員往往脫下防護衣後，都已經濕透，近日更有一名在新發地附近銀地家園社區檢測站的護士，在替市民檢測核酸採樣時，出現中暑症狀癱坐在角落，由同事照料。


目前，北京累計6月11日到15日，已通報106例本土新冠肺炎確診，主要與新發地市場傳播鏈有關，以《ETtoday新聞雲》記者實際直擊西城區體育場一個檢疫點為例，一天之內就要為3000多人進行檢測，所有檢測人員還需做14天的居家隔離。

▲▼北京、核酸檢測、檢疫、西城區。（圖／記者任以芳攝）

▲北京民眾排隊進行核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

按照北京市政府宣布的全城大篩查內容，主要針對兩千多萬市民進行嚴格過濾，分為兩大類，一種是去過新發地市場，另外是沒去過新發地市場，曾經跟確診患者或是相關人員接觸，都得進行核酸檢測。

北京市委宣傳部副部長徐和建16日上午在疫情防控記者會上表示，北京市發生新發地批發市場聚集性疫情，防控形勢十分嚴峻，要堅決遏制疫情擴散蔓延，確保人民群眾生命安全和身體健康，確保首都安全。

►生火了！連我媽都用到發光

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
地鐵列車驚見「無體女腿」　上身軟掉掛拉桿！可怕照片真相曝光
金與正狠話秒兌現！北韓「轟掉兩韓聯辦」　攀爬上位只差一步
快訊／共軍殲10再闖我西南空域　空軍偵巡機升空廣播驅離
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北韓炸毀兩韓聯辦！陸外交部：雙方是同民族「盼保持和平穩定」

進京道路突然全封閉？　陸多部門出面澄清…

頂35度烈日大篩查　北京醫護著防護衣濕透中暑

北京市多條省際客運停運　嚴控高風險人員離京

女殺人犯正翻「90%神似林青霞」　黑白照PO出網暴動⋯因嫉妒勒斃前夫情人！

5天106確診「只是局部爆發」　陸醫學主任：北京絕不會成為第二個武漢

作文遭老師指「太負能量」　小5生下課後...衝出教室墜樓亡

首都保衛戰！進市場需「刷臉」　北京朝陽推科技防疫

替鮭魚喊冤！陸疾控專家：北京疫情來自「中間宿主」可能性為零

廣東宣布：14天內有高風險地區人員「集中隔離14天」

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

北韓炸毀兩韓聯辦！陸外交部：雙方是同民族「盼保持和平穩定」

進京道路突然全封閉？　陸多部門出面澄清…

頂35度烈日大篩查　北京醫護著防護衣濕透中暑

北京市多條省際客運停運　嚴控高風險人員離京

女殺人犯正翻「90%神似林青霞」　黑白照PO出網暴動⋯因嫉妒勒斃前夫情人！

5天106確診「只是局部爆發」　陸醫學主任：北京絕不會成為第二個武漢

作文遭老師指「太負能量」　小5生下課後...衝出教室墜樓亡

首都保衛戰！進市場需「刷臉」　北京朝陽推科技防疫

替鮭魚喊冤！陸疾控專家：北京疫情來自「中間宿主」可能性為零

廣東宣布：14天內有高風險地區人員「集中隔離14天」

SBL／UBA助攻王陳柏宏壓線報名　新人選秀會18人參加

宜蘭壯圍海邊235公分圓弧不明物　運安會鑑定：飛行器構造物

李學林刻意引導欠薪風向　陳建州難過感嘆：這是雙輸

《天能》台灣上映日期曝光！華納兄弟宣布：搶先美國推出

Selina手作手環「成品藏洋蔥」...一看秒揪心爆哭：太瓊瑤了我！

健身房淋浴間「流滿地紅色液體」　男歌手開門...清潔人員險嚇昏

頭皮頂上戰爭！油炸物、甜食吃多容易掉髮　醫曝洗頭方式超重要

店面待租量增、租金下跌　房仲：下半年多不樂觀

股匯齊揚！新台幣收盤升值6.6分　收在29.704元兌1美元

《Road To Kingdom》台上兄弟情！　Pentagon洪碩直播失言：ONF是井底之蛙

《還願》真實版！美女貴婦迷濟公　「衣衫不整共修」600萬供養

大陸熱門新聞

迷昏21歲短裙妹！司機「性侵直播」2000人觀看

北京確診破百「5天106例」！　全市進入緊急狀態

26歲女遇真命天子！想壞壞驚見殘忍真相

陸國防部回應美C-40A飛越台領空

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

北京再爆疫情　專家曝傳染性強過武漢

陸專家驚見北京病毒「來自歐洲」！趙立堅回應

失戀女搭機發酒瘋　一拳打裂飛機舷窗

陸專家：未來3天北京病例數決定疫情走向

15年閨蜜變婆婆！　美魔女嫁給「小15歲老公」

約好一起死！2名國中女結伴跳樓身亡

北京官方：48歲女病患症狀為「關節不適」

爽喝山泉水！他鼻癢求診夾出蠕動螞蟥

一打開門「樓梯消失了」　租客傻眼「只剩空洞」：房東沒通知！

更多熱門

相關新聞

北京多條省際客運停運

北京多條省際客運停運

北京市疫情復燃，官方對人員進出採取嚴格管控，暫停了多條跨省長途客運線路，並停止了計程車、網約車、順風車的出京業務。

陸醫學主任：北京絕不會成為第二個武漢

陸醫學主任：北京絕不會成為第二個武漢

進市場需刷臉　北京朝陽科技防疫

進市場需刷臉　北京朝陽科技防疫

替鮭魚喊冤！陸專家：中間宿主可能性為零

替鮭魚喊冤！陸專家：中間宿主可能性為零

莊人祥證實：孟國染疫夫妻返台「未穿防護衣」

莊人祥證實：孟國染疫夫妻返台「未穿防護衣」

關鍵字：

新冠肺炎中國北京新發地大陸疫情大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面