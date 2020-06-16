首都保衛戰！進市場需「刷臉」　北京朝陽推科技防疫

▲北京朝陽區，正推動進入市場時需要人臉識別。（示意圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

因應豐台區新發地市場爆發的第二波疫情，北京正推行更嚴密的防控手段。以朝陽區為例，官方於昨日晚間的會議上，率先要求在區內市場推廣「人臉識別（臉部辨識）、自動測溫」等系統，盼借助科技手段，提高疫情防控水平。

據《北京青年報》報導，在該場由朝陽區新冠肺炎疫情防控工作領導小組召開的會議上，官方提出，由於在北京是發生的聚集性疫情，形勢十分嚴峻，全區上下必須聚焦可能存在的風險和薄弱環節，盡快排查問題，盡快消除隱患。

▲北京此波疫情從新發地等市場陸續蔓延，圖為北京京深海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

在此之下，由於批發市場屬於北京此波疫情防疫的重中之重，因此朝陽區要求，要對同規模市場進行分類監管，進一步加大對批發市場、農貿市場、菜市場等重點區域的排查力度。

朝陽區官方表示，要擴大檢測範圍、提高檢測能力，對攤主和經營管理人員進行核酸檢測，並將其納入健康管理、全面展開市場環境消毒、對市場內售賣的貨物建立渠道管理機制、全面排查食品安全風險隱患。

最後，朝陽區官方明確，要在市場內推廣人臉識別、自動測溫等系統，借助科技手段提高疫情防控水平。

據大陸國家衛健委數據，累計6月11日至15日，北京已通報106起新冠肺炎病例，多為與豐台區新發地市場有關的關聯病例，北京市現已有1個疫情高風險區、22個中風險地區。

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