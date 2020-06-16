直行3.5噸貨車閃避「急左轉」2.75噸小貨車　重心偏離翻車！小貨車落跑

▲桃園市桃園區文中路與國際路口處，16日下午發生貨車直行時因小貨車突然加速左轉，貨車閃避不及翻覆意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區文中路16日下午發生貨車直行時，因對向小貨車突然急速左轉，貨車閃避不及失控翻覆，轟然巨響讓等候紅燈汽機車嚇了一跳，貨車駕駛與助手趕緊從車內爬出求援，未讓後方車輛撞擊，肇事小貨車卻趁機逃逸；桃園警分局指出，貨車駕駛經酒測沒有酒精反應，貨車翻覆所幸未釀成人員傷亡，已調閱路口監視畫面請小貨車駕駛到案說明以釐清肇事責任。

▲桃園市桃園區文中路與國際路口16日下午發生貨車翻覆意外，拖吊業者在現場處理。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園警分局交通中隊表示，16日下午13時10分，黃姓男子與邵姓助手駕駛貨車從桃園區文中路往正光路方向行駛，行經文中路、國際路口時，對向一輛小貨車突然緊急左轉，直行中的貨車連忙閃避，但後來因重心不穩翻覆在文中路上。

▲桃園市桃園區文中路與國際路口16日下午發生貨車翻覆意外，拖吊業者將翻覆貨車扶正拖離現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生後，在路口等待紅綠燈汽機車駕駛目睹貨車翻覆，被轟然巨響嚇了一大跳，路旁店家見狀也趕緊出來查看，貨車黃姓駕駛與邱姓助手趕緊從從翻覆車內爬出來求救，趕緊報警處理，所幸2人並未受傷，飽受一場虛驚。

桃園警分局交通分隊員警到場，為黃姓駕駛實施酒測，黃男沒有無酒精反應；黃姓駕駛說，行經路國際口時，發現對向小貨車突然緊急左轉，他急忙閃避才造成翻覆，警方調閱路口監視器確認是急轉小貨車肇事責任較大，已請小貨車駕駛到案說明，釐清肇事責任，警方呼籲汽機車駕駛人，行經路口前應減速禮讓，遵循交通號誌規定行駛，以避免發生意外。

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