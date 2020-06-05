　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恍神男追撞整排機車「180度翻覆」！騎士才剛停好車…衰遭波及慘壓車底重傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市龜山區文化二路清晨發生林姓男子疑似精神不濟，撞倒路旁一整排機車且翻覆，1名騎士慘遭壓在車底。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區文化二路清晨發生林姓男子疑似精神不濟，撞倒路旁一整排機車且翻覆，1名騎士慘遭壓在車底。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區5日清晨發生轎車撞倒路旁機車翻覆案，林姓男子清晨駕車行經龜山區文化二路時，突然失控撞上路旁停放機車翻覆，1名機車騎士剛停好機車下一秒慘遭飛馳而來轎車壓過受困車底，事發後林男從車內爬出向路人呼救幫忙拉出受困騎士，警方趕抵後將2人送醫急救，騎士有內出血與多處骨折等傷勢，肇事原因正由警方調查中。

▲桃園市龜山區文化二路清晨發生三菱轎車失控撞倒路旁一整排機車翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區文化二路清晨發生三菱轎車失控撞倒路旁一整排機車翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

5日清晨6時27分許，20歲林姓男子駕駛三菱轎行經龜山區文化二路右轉復興一路，突然失控右偏撞上路旁停放機車，1名陳姓機車騎士才剛停好機車轉身行走時被飛馳而來的三菱轎車撞上，轎車因車身偏移而翻覆，林男趕緊從翻覆轎車爬出，向路人球員幫忙拉出車底陳姓機車騎士。

▲桃園市龜山區文化二路清晨發生林姓男子疑似精神不濟，撞倒路旁一整排機車且翻覆，現場一片凌亂（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區文化二路清晨發生林姓男子疑似精神不濟，撞倒路旁一整排機車且翻覆，現場一片凌亂（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局員警會同消防救護人員到場搶救，將陳姓騎士從車底拉出送往林口長庚醫院急救，林姓男子也受到擦、挫傷，2人都被送醫，其中陳姓騎士右腳受傷，還有內出血與多處骨折等傷勢，目前仍在醫院救治中。

▲桃園市林姓男子5日清晨疑精神不濟失控撞倒路旁整排機車翻覆，消防人員正搶救受困騎士。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子5日清晨疑精神不濟失控撞倒路旁整排機車翻覆，消防人員正搶救受困騎士。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方為雙方進行酒測，酒測值均為零，林姓男子坦承可能因精神不濟才無撞上路旁機車，肇事原因正由警方調查釐清中；警方呼籲民眾開車時應注意車前狀況，若有精神不濟要養足精神會找地方休息後再繼續上路。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►影／桃園汽車工廠凌晨大火 近百勇徹夜灌救幸無人傷亡

►防疫當前媒合社會新鮮人就業　新生醫專就業博覽會人氣不墜

►視察桃機北跑道刨鋪工程　林佳龍：安心國旅補助反應熱烈將再加碼

ET快訊
LIVE／連4天+0！連續54天無本土病例　大規模解封倒數2
阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」挖出百人大屠殺慘劇
快訊／千萬BMW超跑北宜高速撞護欄　車頭撞爛成V字型..駕駛
17歲少女懷孕產女..陸母氣炸：孩子父親是誰？她竟淚吐「一長
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆警大肅槍！3天掃蕩「11手槍+34子彈」…4嫌依法送辦

曾揭發扁珍詐領國務機要費　李慧芬與夫離婚痛失愛子又挨告詐欺

一句「有沒有酒駕」騎士理智斷線　騎車擦撞警、撿木棍狂毆

宜蘭人力派遣公司遭砸店槍擊1人中彈　警2小時火速逮10人

西螺紅衣男專偷愛心捐款箱　俐落抱走如入無人之境...5店家受害

快訊／價值千萬！北宜BMW跑車高速衝撞護欄　車頭瞬間「碎成V字型」

承翰爸抑鬱驟逝！嘉檢：很難過…「盼二審逆轉」盡力維護法律尊嚴

驚悚畫面！礁溪汽機車碰撞磨地拖行　油箱爆裂瞬起大火2車燒光光

台北法院舉行已故績優同仁頒獎儀式　家屬受獎感動落淚場面溫馨

兇手抓到了！彰化農場小雞慘被活吞　2公尺長大南蛇「落網」

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

基隆警大肅槍！3天掃蕩「11手槍+34子彈」…4嫌依法送辦

曾揭發扁珍詐領國務機要費　李慧芬與夫離婚痛失愛子又挨告詐欺

一句「有沒有酒駕」騎士理智斷線　騎車擦撞警、撿木棍狂毆

宜蘭人力派遣公司遭砸店槍擊1人中彈　警2小時火速逮10人

西螺紅衣男專偷愛心捐款箱　俐落抱走如入無人之境...5店家受害

快訊／價值千萬！北宜BMW跑車高速衝撞護欄　車頭瞬間「碎成V字型」

承翰爸抑鬱驟逝！嘉檢：很難過…「盼二審逆轉」盡力維護法律尊嚴

驚悚畫面！礁溪汽機車碰撞磨地拖行　油箱爆裂瞬起大火2車燒光光

台北法院舉行已故績優同仁頒獎儀式　家屬受獎感動落淚場面溫馨

兇手抓到了！彰化農場小雞慘被活吞　2公尺長大南蛇「落網」

中職／蝴蝶球費爾本踢館兄弟廖乙忠　運彩看好統一

快訊／連4天+0！連續54天無本土病例　大規模解封倒數2天

回應北京鬆綁！美擬「修改對中航運禁令」持續允許部分航班入境

65歲教頭恐無法場邊執教！丹東尼不滿被針對　NBA主席坦承言之過早

箭穿右頸爆血！日男十字弓連殺3家人後引伯母入室　她一開家門秒中箭

快訊／換肝出院回到服務處！顏清標：謝謝醫療團隊跟大家的關心

《玩很大》來賓驚見「校草級男神」！　曾文水庫錄外景…一整排全是高顏值藝人

中職／洪一中執教900勝M2　郭嚴文千安差3支

楊斯棓大盤點「韓國瑜如何敗光支持者」　犀利文勸：別再做89萬票美夢了

台東離島女性佳音　乳房X光攝影車前進蘭嶼、綠島免費服務

社會熱門新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

空姐遭前男友偷拍性愛片　新男友存檔轉傳

胃鏡一照全是血！承翰爸鬱悶亡　她嘆：害死兩條命

鐵警承翰爸「家中吐血」亡　享壽67歲

何嘉仁爆集體霸凌！小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」

高雄情侶房內「肉搏」直播！竟是為了韓國瑜

李承翰爸過世　里長：媽媽更可憐

撞護欄2死3重傷　疑全是記憶體大廠員工

台中大善人竟是「詐騙集團藏鏡人」　被出賣到警局嗆聲

南下墾丁！「8男女亂舞狂歡」車全堵

更多熱門

相關新聞

台南白河小客車撞電線桿衝溪流　駕駛脫困送醫

台南白河小客車撞電線桿衝溪流　駕駛脫困送醫

台南市白河區林初埤池，1日下午據報一部小客車車翻覆池內，台南市消防局馬上出動各式車輛6車16人前往搶救，消防人員從現水深即胸的溪流中，救出該車駕駛人脫困，以救護車送營奇美醫院救治中。

台南工地堆高機翻覆駕駛被壓住重創

台南工地堆高機翻覆駕駛被壓住重創

積水分不清馬路水溝　大貨車瞬間翻覆

積水分不清馬路水溝　大貨車瞬間翻覆

轎車暴雨失控翻覆　衰尾騎士行車拍下驚悚一幕

轎車暴雨失控翻覆　衰尾騎士行車拍下驚悚一幕

2車相撞翻覆　駕駛自行爬出脫困　

2車相撞翻覆　駕駛自行爬出脫困　

關鍵字：

桃園龜山三菱轎車翻覆

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

臭到爆！17歲弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」…媽狂轟：整棟樓都聞得到

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

愛妻遭酸民罵醜！　館長曬老婆辣照

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面