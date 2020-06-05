恍神男追撞整排機車「180度翻覆」！騎士才剛停好車…衰遭波及慘壓車底重傷

▲桃園市龜山區文化二路清晨發生林姓男子疑似精神不濟，撞倒路旁一整排機車且翻覆，1名騎士慘遭壓在車底。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區5日清晨發生轎車撞倒路旁機車翻覆案，林姓男子清晨駕車行經龜山區文化二路時，突然失控撞上路旁停放機車翻覆，1名機車騎士剛停好機車下一秒慘遭飛馳而來轎車壓過受困車底，事發後林男從車內爬出向路人呼救幫忙拉出受困騎士，警方趕抵後將2人送醫急救，騎士有內出血與多處骨折等傷勢，肇事原因正由警方調查中。

▲桃園市龜山區文化二路清晨發生三菱轎車失控撞倒路旁一整排機車翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

5日清晨6時27分許，20歲林姓男子駕駛三菱轎行經龜山區文化二路右轉復興一路，突然失控右偏撞上路旁停放機車，1名陳姓機車騎士才剛停好機車轉身行走時被飛馳而來的三菱轎車撞上，轎車因車身偏移而翻覆，林男趕緊從翻覆轎車爬出，向路人球員幫忙拉出車底陳姓機車騎士。

▲桃園市龜山區文化二路清晨發生林姓男子疑似精神不濟，撞倒路旁一整排機車且翻覆，現場一片凌亂（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局員警會同消防救護人員到場搶救，將陳姓騎士從車底拉出送往林口長庚醫院急救，林姓男子也受到擦、挫傷，2人都被送醫，其中陳姓騎士右腳受傷，還有內出血與多處骨折等傷勢，目前仍在醫院救治中。

▲桃園市林姓男子5日清晨疑精神不濟失控撞倒路旁整排機車翻覆，消防人員正搶救受困騎士。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方為雙方進行酒測，酒測值均為零，林姓男子坦承可能因精神不濟才無撞上路旁機車，肇事原因正由警方調查釐清中；警方呼籲民眾開車時應注意車前狀況，若有精神不濟要養足精神會找地方休息後再繼續上路。

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