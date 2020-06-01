特斯拉國道「直接插入」翻覆貨車！車主傻了：以為它會自己停

▲特斯拉直接撞進貨車頂棚。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者柯振中、林悅／台南報導

一輛特斯拉1日行經國道一號南下270公里處，不慎直接撞上前方翻覆的貨車，撞擊力道猛烈，導致車頭直接插入貨車車頂，畫面相當驚悚。特斯拉車主傻眼回應，當時開著輔助駕駛，以為車輛遇到障礙物，會自己停下來，等到發現「它沒有要停」的時候，踩剎車已經來不及了。

1輛小貨車1日上午6點35分在國道一號南向268.3公里處發生交通事故，導致失控翻車，車輛橫躺在內、中線車道。貨車駕駛隨後下車，在車道上向後方來車揮手示意，希望駕駛注意。

▼特斯拉無視一旁揮手示意的貨車司機，直接撞入貨車頂棚。（圖／記者翁伊森翻攝）



沒想到，一輛白色特斯拉行經該路段，完全沒有減速，也沒有理會一旁揮手的駕駛，繼續直直向前開，等到剩下一小段距離，特斯拉駕駛才緊急踩了剎車，但已經來不及，特斯拉直接撞上貨車，插入了貨車頂棚。

特斯拉車主回應，當時他開著自動輔助駕駛功能，行進時速定在110公里，本以為車輛遇到障礙物，會自動進行剎車，等他發現「沒有要停」的時候，距離已太近，踩了剎車仍撞上去。

對此，汽車專家連紹辰接受TVBS訪問時指出，實際開車上路，會發現特斯拉的自動剎停功能只有針對「行進中的車輛」，若遇到靜止不動的物體，該功能只會有提示，不會自動停下。不過，自動駕駛是否為肇事主因，警方仍在進一步釐清。

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