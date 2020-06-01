　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

特斯拉國道「直接插入」翻覆貨車！車主傻了：以為它會自己停

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 特斯拉撞貨櫃車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲特斯拉直接撞進貨車頂棚。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者柯振中、林悅／台南報導

一輛特斯拉1日行經國道一號南下270公里處，不慎直接撞上前方翻覆的貨車，撞擊力道猛烈，導致車頭直接插入貨車車頂，畫面相當驚悚。特斯拉車主傻眼回應，當時開著輔助駕駛，以為車輛遇到障礙物，會自己停下來，等到發現「它沒有要停」的時候，踩剎車已經來不及了。

1輛小貨車1日上午6點35分在國道一號南向268.3公里處發生交通事故，導致失控翻車，車輛橫躺在內、中線車道。貨車駕駛隨後下車，在車道上向後方來車揮手示意，希望駕駛注意。

▼特斯拉無視一旁揮手示意的貨車司機，直接撞入貨車頂棚。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 特斯拉撞貨櫃車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

沒想到，一輛白色特斯拉行經該路段，完全沒有減速，也沒有理會一旁揮手的駕駛，繼續直直向前開，等到剩下一小段距離，特斯拉駕駛才緊急踩了剎車，但已經來不及，特斯拉直接撞上貨車，插入了貨車頂棚。

特斯拉車主回應，當時他開著自動輔助駕駛功能，行進時速定在110公里，本以為車輛遇到障礙物，會自動進行剎車，等他發現「沒有要停」的時候，距離已太近，踩了剎車仍撞上去。

對此，汽車專家連紹辰接受TVBS訪問時指出，實際開車上路，會發現特斯拉的自動剎停功能只有針對「行進中的車輛」，若遇到靜止不動的物體，該功能只會有提示，不會自動停下。不過，自動駕駛是否為肇事主因，警方仍在進一步釐清。

 

►美容大王「夏日鎮靜神水」超低價！免費送眼霜～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
陳佩琪態度逆轉「我搞錯了」　下一句開嗆「現在要我跟市長離婚？
泡澡途中「滑出來」！金髮洋女進浴室1hr「多出一寶寶」傻了：
東森購物也來了！6/3開賣2色口罩「超殺價格」出爐　每天都會
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南男子騎車出門消失1天…定位驚見疑「墜橋10米」陳屍河床

最強詐騙「假扮王牌律師」！親跑法院…狂接12人訴訟賺千萬　受害人官司全悲劇

民團呼籲國民法官採取陪審制：台灣人絕對夠格當陪審員

特斯拉國道「直接插入」翻覆貨車！車主傻了：以為它會自己停

桃園艦大副酒駕「逆撞8車6傷」　公懲會判決：降一級改敘

「大馬拿督」吸金5億躲台中豪宅！戴勞力士請管家　黑道當保鑣

塞狗屎剃光頭毆打被害人就範　警瓦解苗栗暴團「風客會」逮10人

中壢警分局前所長遭控偷吃單親媽媽　周刊爆料多次到摩鐵激戰

29歲癌末男砸60萬「導管滑脫」後病逝！家屬依遺願...抬棺撒冥紙轟診所疏失

海科大重機情侶慘死輪下！母親崩潰「辦冥婚」：讓他們一起走

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

五月天「5月之約」《突然好想你》　揪蕭敬騰.李榮浩.毛不易隔空合唱

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

台南男子騎車出門消失1天…定位驚見疑「墜橋10米」陳屍河床

最強詐騙「假扮王牌律師」！親跑法院…狂接12人訴訟賺千萬　受害人官司全悲劇

民團呼籲國民法官採取陪審制：台灣人絕對夠格當陪審員

特斯拉國道「直接插入」翻覆貨車！車主傻了：以為它會自己停

桃園艦大副酒駕「逆撞8車6傷」　公懲會判決：降一級改敘

「大馬拿督」吸金5億躲台中豪宅！戴勞力士請管家　黑道當保鑣

塞狗屎剃光頭毆打被害人就範　警瓦解苗栗暴團「風客會」逮10人

中壢警分局前所長遭控偷吃單親媽媽　周刊爆料多次到摩鐵激戰

29歲癌末男砸60萬「導管滑脫」後病逝！家屬依遺願...抬棺撒冥紙轟診所疏失

海科大重機情侶慘死輪下！母親崩潰「辦冥婚」：讓他們一起走

他是超模劉雯的伯樂！法國資深時尚編輯Joseph Carle歷經65年的人生哲學史

搞懂罷免門檻了嗎？　罷韓投票前一定要知道的「3件事」　

夏日食材免煩惱！　180L冷凍櫃大容量好收納又省電

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

社會熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

小情侶公園涼亭活春宮　龜山分局回應了

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

26歲小開酒駕撞死人　家屬慟：人都變形了

癌末男死前po文控訴醫師害命　家屬怒抬棺撒冥紙

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

水泥車轉彎撞紅牌重機　情侶騎士當場慘死

更多熱門

相關新聞

3輛BMW夜炸隧道！M3狂尬M4糗爆「極速漏氣」

3輛BMW夜炸隧道！M3狂尬M4糗爆「極速漏氣」

平溪往雙溪、基隆方向台2丙線「基平隧道」，5月31日凌晨3時許，共有3台BMW跑車在該路段競速，當進入台2丙線基平隧道時，因車速過快失控不慎， 3台發生碰撞並波及對向車輛，其中一部翻轉幾乎全毀，撞得極其「慘烈」，所幸僅造成3人輕傷。警方調查，4名駕駛均無酒駕，偵詢後將競速的王、向和范男依公共危險罪嫌送辦。

出門前問母：我今天有漂亮嗎？海科大情侶車禍雙亡

出門前問母：我今天有漂亮嗎？海科大情侶車禍雙亡

大卡車撞混泥土車　男「多走2步」逃死

大卡車撞混泥土車　男「多走2步」逃死

目睹松山死亡車禍　12hrs後與女友慘死水泥車

目睹松山死亡車禍　12hrs後與女友慘死水泥車

特斯拉插進貨車頂「傷勢」曝！車頭全毀沾滿奶油沙拉醬

特斯拉插進貨車頂「傷勢」曝！車頭全毀沾滿奶油沙拉醬

關鍵字：

特斯拉車禍貨車

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

《青春有你2》「無修音真實片」外流

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面