保麗龍貨車掉落「彈2圈歸位」！網質疑造假…物理老師說話：比中樂透還難

▲小貨車載保麗龍箱空中迴轉4圈自動彈回車內。（圖／翻攝「爆廢公社」）

記者柯振中／綜合報導

一輛藍色小貨車日前行經台61線，後車斗的保麗龍箱疑似因沒有固定完全，吊下了車，卻奇蹟「2度回彈」，在網路引起一陣熱議，許多人紛紛詢問「真的假的」。對此，有物理老師出面解釋，這與白努利定律、流體力學及慣性定律有關。

保麗龍彈回車內的影片在網路上瘋傳，引起一陣熱議，誇張的「2度回彈」也讓人質疑影片造假。對此，物理老師李達解釋，這與白努利定律、流體力學及慣性定律有關，貨車行進時，車頂、車底都會有風壓往車斗捲，因此保麗龍掉下後，又被風吹回去，才會形成這種畫面。

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▼網友看完感到相當不可思議。（圖／翻攝「爆廢公社」）



李達提到，會有這種狀況，是因為保麗龍比較輕，若換成其他鐵塊等物體，就會直接落在路面，「因為它太重了。」不過，李達也說，其實發生這種狀況的機率非常小，跟中樂透的機率差不多。

至於白努利定律是什麼？專家網友說明，這是流體力學中的一項定律，意味著無黏性的流體的速度增加時，流體的壓力能或位能總和將減少。

儘管場面令人會心一笑，但貨車開車上路，沒有將保麗龍箱綑紮或覆蓋，警方調查後，將依規定開罰3000元到6000元罰鍰。

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