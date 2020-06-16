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桃園男遭詐騙「投資外幣」欲匯10萬元　行員＆警聯手勸阻

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▲桃園市蔡姓男子15日下午在大溪區某銀行欲匯款10萬元，聲稱要投資外幣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓男子15日下午在大溪區某銀行欲匯款10萬元，聲稱要投資外幣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子15日下午在大溪區某銀行準備匯款10萬元，行員詢問匯款用途時，蔡男聲稱要投資外幣買賣，還說是不可多得的投資良機，行員直覺有異打電話報警，大溪警分局員警到場後仔細詢問蔡男匯款目的，並勸說應該是網路詐騙，還解釋詐騙集團透過管道誘騙投資者匯款伎倆，等到上當後錢早已不知去向，蔡男才驚覺險遭詐騙，感謝行員與員警幫忙保住其積蓄。

大溪分局南雅派出所15日下午接獲轄區銀行通報，47歲的蔡姓男子臨櫃欲匯款10萬元，2名警員立即趕抵銀行處理，發現蔡男欲匯款10萬元，行員正細心解釋可能是詐騙手法。

▲桃園市蔡姓男子15日在大溪區某銀行欲匯款聲稱投資外幣，員警與行員聯手阻詐勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓男子15日在大溪區某銀行欲匯款聲稱投資外幣，員警與行員聯手阻詐勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡男向員警說，匯款目的是要從事外幣投資，這是一樁不可多得投資機會，他仔細考慮後才決定匯款投資，員警則解釋此為網路詐騙伎倆之一，詐騙集團誘騙投資客匯款後，隨即會斷絕聯繫，匯出的錢也猶如石沉大海，並舉出不少類似詐騙案例，讓投資客血本無歸，蔡男始驚覺險遭詐騙，也打消匯款念頭，感謝員警與行員幫他保住10萬元的積蓄。

大溪分局提醒民眾，接獲可疑電話借款或投資時需再三求證，並小心查證、撥打165反詐騙諮詢電話，千萬勿貿然匯款造成個人損失，秉持「一聽二掛三查證」方式，避免自身財產損失。

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