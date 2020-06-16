滯陸「小明」要回家　自救會17日赴指揮中心、政院陳情

▲滯留在大陸的「小明」們錄影片向政府陳情。（圖／台灣滯陸孩童父母自救會提供影片畫面）

記者陳政錄／台北報導

眼見放寬商務人士、境外生來台逐步列入指揮中心考慮，滯留在大陸的「小明」們仍遲遲無法回台，台灣滯陸孩童父母自救會於16日發出聲明稱，他們將於17日下午，率約30名自救會成員，也就是「小明」的父母，到疾管署中央流行疫情指揮中心、行政院陳情，不讓自己成為被遺忘的一群。

曾於2月14日，和武漢台商家屬一同前往陸委會陳情的中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明，在接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，證實上述情況。他並表示，自救會會先聽完指揮中心的說法，接著視需要表達自救會成員的訴求。

▲中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明曾於2月14日，與滯留武漢台商家屬，一同前往陸委會陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

聲明指出，隨6月7日起國內防疫措施大幅解禁，外籍商務和境外生來台放寬已列入考慮，台灣防疫表現已是世界的翹首，然而，還有被遺忘的一群、那就是現今還滯留在大陸的台灣未成年兒童、子女。

自救會希望，政府能基於未成年兒童福利與人權、親情、家庭、人道等因素考量，重視這些被忽視的一群，相關返台人員也當全力配合政府防疫政策，檢疫、隔離。

聲明還稱，滯留大陸的台灣人子女，在大陸沒有學籍、無法正常就學，也無法回台灣完成學業，在學校方面這學期也荒廢了，未來返台回學校、學習銜接也是一大問題；另就台灣專案居留部分，因疫情影響無法回台，居住台灣天數中斷，可能因此無法達到規定天數，將會排擠常規申請台灣居留名額。

「小明的故事」按照陸委會主委陳明通說法，「小明」主要是指台商與陸籍配偶，在大陸所生的小孩，後隨台灣籍的父親或母親回台長期居住、生活，也有健保，但因為在台灣沒有戶口，需以專業長期居留、專案探親居留等方式留在台灣。

▲陸委會主委陳明通曾因「小明的故事」，引發外界熱議。（圖／記者陳政錄攝）

不過，由於疫情影響，今年初武漢封城，政府限縮大陸人士來台，導致這些「小明」若在過年期間赴大陸探親，無法在封鎖前返台，就只能先行滯留，等待疫情趨緩後，兩岸人員往來政策解禁。

自救會除了發布聲明，也整理多位「小明」自拍的影片表達訴求，其中一位女童拿著「我愛台灣」的畫作表示，自己很想回台灣跟同學一起讀書；另有位念高中的男同學說，希望陳伯伯（衛福部長陳時中）和蘇伯伯（行政院長蘇貞昌）幫忙，讓他們順利回家。

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