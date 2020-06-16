5天106確診「只是局部爆發」　陸醫學主任：北京絕不會成為第二個武漢

▲北京醫院核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

記者劉亭／綜合報導

北京新發地市場11日開始爆發新一波疫情後，至今新冠肺炎確診人數已破百，全市進入戰時狀態。北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，「北京絕不會成為第二個武漢」。

根據紅星新聞報導，王廣發表示，從目前疫情的情況來看，北京還只是局部爆發，且都與新發地市場有關，還無法估計本次疫情會發展到多大規模，但防控若稍有漏洞，疫情就可能捲土重來。

▲北京居民開始搶菜。（圖／記者任以芳攝）

王廣發透露，相比於武漢爆發疫情初期，現在對病毒已經有了很明確的認知，人們的防控意識也有了很大進步，積累的防控經驗也為現在的防控措施提供了有效借鑒。所以北京再次出現武漢時期的嚴重疫情可能性極小。

王廣發補充，雖然武漢和北京發生的兩次疫情有些相似的特徵，但武漢疫情發生在冬天，低溫環境有利於病毒生存，而目前氣溫已逐漸升高，在生存條件上，新冠病毒的存活率以及傳染性也會有所下降。

對於疫情是否還會繼續擴大，王廣發指出，目前還不能過早下結論，「因為還不知道受感染的病例找全了沒有，也不知道是否有引起二代、三代感染病例」。但他認為，北京發現初期病例後，立刻進行了追踪防控，這對防止疫情擴散起到了積極作用。

王廣發補充，北京的疫情發展主要取決於未來1至2週，新增確診人數是否能有所下降，如果增加的人數下降，那麼疫情就還在掌控之中，如果病例人數增加，那麼就有必要考慮更進一步提高防控級別。

►戴口罩更要保養