北京市多條省際客運停運　嚴控高風險人員離京

▲北京展開大規模檢測。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市疫情復燃，官方對人員進出採取嚴格管控，暫停了多條跨省長途客運線路，並停止了計程車、網約車、順風車的出京業務。

根據《新京報》報導，北京省級客運信息網資訊顯示，一些明後天即將發車的客運班線已經停運，主要包括由北京前往承德、沽源、靈丘等方向。

據首都機場客運站消息，原定唐山班線於6月16日開班，由於疫情影響，延緩開線時間，同時赤峰，廊坊，保定班線一併暫停營運，未恢復的班線暫停恢復運營。開通時間另行通知。截至目前，除了燕郊線仍在運營外，首都機場各條省際巴士線路均已暫停運營。

大興機場方面，受北京疫情影響，大興機場至唐山、廊坊班線採取暫時停運的措施，恢復運營的日期另行通知。截至目前，大興機場至保定班線仍在正常運營。受北京疫情影響，唐山市各街道、社區加大了對進、出京人員的管控。自2020年6月16日起，大興機場至唐山班線採取暫時停運的措施，恢復運營的日期，另行通知。

新發地市場周邊的新發地長途客運站則早在14日就已經停運。

北京疫情防控工作領導小組15日下午召開會議，決議必須「嚴控高風險人員離京，已出京的要及時通報當地」，以防止疫情擴散。