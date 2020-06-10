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永侒礦場案無意外進二階環評！開發單位駁收買居民　環委這樣說

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▲▼環保署永侒礦場開發環評。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署永侒礦場開發環評。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（10日）下午進行「永侒實業股份有限公司所領臺濟採字第4384號礦區申請核定礦業用地案環境影響說明書」環評審查。會前超過200多位宜蘭居民到環保署門口抗議，開發嚴重影響水源，呼籲環評委員終結此案，但最後此案仍決議進二階。

此案申請區位於宜蘭縣員山鄉中華村，由台7線省道至下粗坑地方，再右轉產業道路行駛約100m即可抵達入口。開發單位永侒公司說明，開發一滴水都留不下是不正確的，開採過程會依照水土保持規範施作，確保開採中安全無疑，並強調此礦是「在地產業」，開採的瓷土、矽石，全部供應國內使用，開發可以提供社會福利，增加就業機會。

請繼續往下閱讀...

▲▼環保署永侒礦場開發環評。（圖／記者許展溢攝）

▲居民會前演出行動劇呼籲環委終結此案。（圖／記者許展溢攝）

會中村民，宜蘭縣政府、民代等共16人登記發言，全持反對。時代力量立委陳椒華表示，此案進二階環評非撤案，抗爭將付出非常龐大的社會成本，且行政院還沒承諾下會期送出礦業法，加上，舊版礦業法沒罰則，只有快速撤案是最好的選擇。宜蘭縣政府副縣長林建榮說，堅決反對礦業開發，宜蘭縣政府3月19日已宣布，此案開發區域要成國土保育區第一類，未來依法限制該區做礦業開採使用，維護宜蘭好山好水和縣民居住品質。

地球公民基金會不滿，產業需求性為何？要採多少才夠台灣用？案子開發開採量談不清楚，要請環保署和環委做出不應開發決議。有居民氣說，挖礦就是會影響水質，別讓地方陷入水深火熱，拜託委員重視民意退回。內城國中小教師許家昇說，開發單位給學校帶來粉塵等問題，難道不會良心不安？身為一位老師不可能不不吭聲吞下去。

▲▼環團呼籲環評大會看見民意、終止永侒礦業用地申請案。（圖／記者許展溢攝）

▲環團呼籲環評大會看見民意、終止永侒礦業用地申請案。（圖／記者許展溢攝）

永安反駁，開過說明會，詳細呈現開採規模，只是沒說會影響地下水，至今也沒造成污染，對於居民稱被騙，回饋是主動給、用收買的，但採礦回饋是一種公益事項，村民一有什麼狀況都是可以溝通，很多事情外界都誤解。 經濟部礦業局表示，政策面修法部分，局裡針對未達成共識，積極整合，會提出新版。

閉門會議有環委反對說，要尊重專案小組初審建議，此處理方式比較好，好不容易此屆環委處理議案，比較出現一致共同地方，若要採取初審過程沒有討論到的，並在大會表決比較不妥。有環委認為，一開始有疑慮，但開發單位回覆後，有很多事情無法了解，建議就直接專案小組進入二階，假設二階真的有非常嚴重問題，還是有被駁回可能性。有環委則說，不進入二階會議記錄很難寫，開發單位該問該答的都有。

有環委則說，必須多嘴要講，思考另一個對案，若不應開發，今天現場無法處理此對案，現階段確實不太容易找出具體「不應認定開發」。因此是否有可能性，由專案小組做進一步檢視，提出非常強而有力認定不應該開發理由，建議不宜在今天大會做出決議，因一旦決議，行政上等流程很難處理。有環委認為退回專案小組，不見得能真正了解、釐清水質等狀況，但進入二階，可靠範疇界定要求開發單位做什麼並回覆，才有具體數字考慮是否駁回。

▲▼環團呼籲環評大會看見民意、終止永侒礦業用地申請案。（圖／記者許展溢攝）

▲宜蘭居民提出多項反對意見，環委仍決議進二階再審。（圖／記者許展溢攝）

而有環委提出，今天開發單位資料被稱讚做很好，直接不過恐怕會讓之後的開發單位用不實資料，因此建議進入二階把資料釐清。大會討論超過3小時，最後環委達成共識，此案決議進二階。

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