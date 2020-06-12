身藏「一根43公分」被抓包　他硬拗是娃娃機夾到的「手電筒」...下場慘

▲陳男違法攜帶「電氣警棍」挨罰8000元。（示意圖／資料照／記者李忠憲翻攝）

記者孫于珊／台北報導

一名陳姓男子非法持有「電氣警棍」，今年6月3日凌晨1時許，遭警方於北市松山區麥帥一橋上（西往東）臨檢時查獲，被依違反《社會秩序維護法》送辦，儘管陳男強調電氣警棍是來自娃娃機，他以為是手電筒，但台北地院仍裁罰他8000元罰鍰。可抗告。

警械非經內政部或其授權的警察機關許可，不得定製、售賣或持有，違者由警察機關沒入。「電氣警棍」就屬公告查禁的器械之一，經警方測量，「電氣警棍」的棍柄及棍身長為43公分，棍身長32公分，上刻有「POLICE」。

陳男辯稱，電氣警棍是2019年12月間，他在台北火車站南陽街內娃娃機店內夾到的，已忘記店名，他一直以為只是手電筒而已。

但法院經查，從外觀上看，電氣警棍與手電筒迥然有別，差異甚鉅，認為陳男的辯詞顯然與常情悖離，難以採信，因此法官認定陳男確有攜帶違禁品，審酌陳男違犯情節、品行、年齡、智識程度、所生危害及行為後的態度等一切情狀後，裁罰8000元。

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