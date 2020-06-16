高雄YouBike2.0今起上路！　一卡通註冊「借車前30分免費」

▲高雄YouBike20上路，一卡通註冊借車前30分鐘免費再抽大獎。（圖／一卡通提供）

記者賴文萱／台北報導

微笑單車YouBike2.0進駐高雄，今（16）日起開始試營運，一卡通公司宣布為鼓勵原CityBike高雄市公共腳踏車會員重新註冊YouBike2.0，完成一卡通綁定註冊之會員租借高雄YouBike2.0微笑單車，2020年9月30日前可享前30分鐘騎車免費。

高市City Bike將在6月底功成身退，為讓共享自行車服務不中斷，高市交通局重新辦理招標引入YouBike微笑單車。目前含高雄市全台共有9縣市提供YouBike共享自行車服務，本次進駐高雄為YouBike 2.0版，柱體採輕樁免接電方式，使用太陽能，不吃電零汙染，都市空間設站方便，目前微笑單車已建置完成180站，預計7月正式營運前可達250站。

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▲YouBike 2.0版，柱體採輕樁免接電方式，使用太陽能，不吃電零汙染。（圖／一卡通提供）

一卡通表示，原CityBike會員如欲租借YouBike，需上YouBike微笑單車官網或下載APP重新註冊微笑單車會員，並綁定一卡通即可開始租借高雄YouBike2.0微笑單車，2020年9月30日前每次借車皆享有前30分鐘免費優惠。

另為鼓勵民眾註冊及體驗高雄YouBike2.0微笑單車騎乘的便利性，一卡通特別舉辦好禮雙重抽活動，民眾只要完成會員註冊，即日起至2020年9月30日前於高雄地區每月每卡借車1次即可獲抽獎機會1次，可抽Apple iPhone SE手機、LINE Pay Money帳戶儲值金500元等。

▲原CityBike會員如欲租借YouBike，需上YouBike微笑單車官網或下載APP重新註冊微笑單車會員，並綁定一卡通即可開始租借高雄YouBike2.0微笑單車。（圖／一卡通提供）

此外，活動期間所有使用一卡通成功借車者，還可再獲第二重加碼驚喜抽獎機會1次，有機會抽中iPhone 11 Pro、Nintendo Switch 主機、LINE Pay Money帳戶儲值金1,000元等豐富獎項。

民眾用一卡通完成YouBike微笑單車會員註冊，即可利用綁定的一卡通租借全台各地微笑單車，每個會員最多可綁定5張卡，於不同縣市借車另享有不同租車優惠。

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