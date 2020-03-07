台南身障男被通報失蹤　阿蓮警靠「警政系統＆一卡通」助團圓

▲身障曾姓男子日前趁家人沒注意，搭車到高雄阿蓮在大街上被員警發現，經警政系統比對身分，發現曾男就是幾日前在台南被通報失蹤的男子，警方立即聯絡家屬前來帶回。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄阿蓮區員警日前深夜巡邏看到一名身心障礙的曾姓男子獨自走在大街上，便上前關心，曾男未帶證件，僅帶著一張印有台南市字樣的一卡通，經警政系統比對身分，發現曾男就是幾日前在台南被通報失蹤的男子，警方立即聯絡家屬前來，才讓曾男順利回到家人身旁。

湖內警分局阿蓮分駐所警員日前深夜在阿蓮區中山路與忠孝路口，發現28歲曾姓男子徬徨無助走在大街上，不斷到處張望有點怪異，於是上前了解關心，由於曾男身上沒帶任何證件，只帶著印有台南市字樣的一卡通，只好先帶所內查證身分。並透過警政系統比對，才意外發現，曾男就是幾日前在台南市安南區被通報失蹤的男子，警方趕緊聯繫家屬前來帶回。

警方表示，在等候家屬到來期間，發現曾男好像很久沒吃東西，便買了麵包、餅乾給曾男果腹，並陪他聊天緩和緊張的情緒，趕抵分駐所的家屬見到曾男平安無事，這才放下心中大石，不斷握著員警雙手表達感謝。

家屬向警方表示，曾姓男子是身心障礙者，家人常告訴他不要任意離家亂跑，但就是不受控，會趁家屬不在時偷跑出去，這次趁家人再忙，拿了一卡通就這樣搭車到阿蓮，若不是員警發現，後果真不敢想像，很謝謝員警的協助與幫忙。

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