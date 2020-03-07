　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南身障男被通報失蹤　阿蓮警靠「警政系統＆一卡通」助團圓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲身障曾姓男子日前趁家人沒注意，搭車到高雄阿蓮在大街上被員警發現，經警政系統比對身分，發現曾男就是幾日前在台南被通報失蹤的男子，警方立即聯絡家屬前來帶回。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄阿蓮區員警日前深夜巡邏看到一名身心障礙的曾姓男子獨自走在大街上，便上前關心，曾男未帶證件，僅帶著一張印有台南市字樣的一卡通，經警政系統比對身分，發現曾男就是幾日前在台南被通報失蹤的男子，警方立即聯絡家屬前來，才讓曾男順利回到家人身旁。

湖內警分局阿蓮分駐所警員日前深夜在阿蓮區中山路與忠孝路口，發現28歲曾姓男子徬徨無助走在大街上，不斷到處張望有點怪異，於是上前了解關心，由於曾男身上沒帶任何證件，只帶著印有台南市字樣的一卡通，只好先帶所內查證身分。並透過警政系統比對，才意外發現，曾男就是幾日前在台南市安南區被通報失蹤的男子，警方趕緊聯繫家屬前來帶回。

警方表示，在等候家屬到來期間，發現曾男好像很久沒吃東西，便買了麵包、餅乾給曾男果腹，並陪他聊天緩和緊張的情緒，趕抵分駐所的家屬見到曾男平安無事，這才放下心中大石，不斷握著員警雙手表達感謝。

家屬向警方表示，曾姓男子是身心障礙者，家人常告訴他不要任意離家亂跑，但就是不受控，會趁家屬不在時偷跑出去，這次趁家人再忙，拿了一卡通就這樣搭車到阿蓮，若不是員警發現，後果真不敢想像，很謝謝員警的協助與幫忙。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感　　　　
 

　

ET快訊
冬衣別收！下周這天「溫暖→溼冷」低溫探14°C　北台灣連3天
快訊／國民黨主席補選江啟臣大勝　郝龍斌自行宣布敗選
快訊／江啟臣領先3萬票！篤定當選國民黨主席
快訊／國民黨主席開票1小時　江啟臣1408票領先郝龍斌108
國內確診維持45例　張上淳曝這3人病況較嚴重
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東植樹月活動　饒慶鈴呼籲縣民多種樹保地球營造「森林之都」

台南身障男被通報失蹤　阿蓮警靠「警政系統＆一卡通」助團圓

台東縣府教育處開辦教師培訓課程　扎根培育未來人才

植樹贈苗抗疫一起來！台東森活市集抒發民眾防疫緊繃情緒

享世界7大令人期待公園美譽　黃偉哲聯袂賴清德為河樂廣場剪綵啟用

積極防疫！　黃偉哲向中央爭取15萬片一般型口罩提供業界使用！

違反環境法令強制上課　台南案件數減少2成效佳

以實際行動支持婦女權益　婦女節前夕黃偉哲拜訪婦女團體表達感謝

國內豬價跌跌不休　養豬戶虧損連連…「心酸」誰人知

為防疫考量　屏東林區管理處植樹活動延期

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

口罩國家隊大集合！60條產線完工　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

台東植樹月活動　饒慶鈴呼籲縣民多種樹保地球營造「森林之都」

台南身障男被通報失蹤　阿蓮警靠「警政系統＆一卡通」助團圓

台東縣府教育處開辦教師培訓課程　扎根培育未來人才

植樹贈苗抗疫一起來！台東森活市集抒發民眾防疫緊繃情緒

享世界7大令人期待公園美譽　黃偉哲聯袂賴清德為河樂廣場剪綵啟用

積極防疫！　黃偉哲向中央爭取15萬片一般型口罩提供業界使用！

違反環境法令強制上課　台南案件數減少2成效佳

以實際行動支持婦女權益　婦女節前夕黃偉哲拜訪婦女團體表達感謝

國內豬價跌跌不休　養豬戶虧損連連…「心酸」誰人知

為防疫考量　屏東林區管理處植樹活動延期

金曲歌后驚爆遭困上海「不能入境」！　無奈被迫停工...直播曝現況

HBL／王玥媞砍27分退永仁　淡商暌違4年進決賽挑戰隊史第10冠

中國國民黨黨主席選舉　台南市江啟臣以7成得票率領先

吳尊隱婚出道15年…為保護老婆忍著！　說「9年沒碰女人、初戀嫁人了」真相終於曝光

出國打球很辛苦　林旺衛勉勵旅日學生「莫忘初衷」

《枕上書》王一菲美貌引人注目！好身材全靠排毒瘦身法3招

4人同遊北歐！早上沒打招呼...公主狂盧「把她丟包飯店」　神扯行徑開眼界了

痴情男買千萬豪宅+盛大婚禮！　女半途悔婚他怒告…僅判她退25萬聘金

中國應為疫情道歉？中共黨媒：美國H1N1死1.8萬人要跟世界道歉！

一幅隨手畫作賣出8萬元！　小馬受邀明年美國開畫展

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

南投8旬翁遭撞　急診室推病床狂奔救命

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

桃園新住民三願祈福　疫情遠離

玩「吊酒瓶」挑戰成功！老闆一看秒退錢

黃偉哲爭取15萬片一般型口罩提供業界使用！

國內豬價跌跌不休　養豬戶「心酸」誰人知

大林慈濟防疫探病規定再升級

北區國稅局報稅　規劃電話諮詢秘書

運動增加抵抗力新型抗冠狀病毒

黃偉哲聯袂賴清德為河樂廣場剪綵啟用

嘉市黃金風鈴木盛開後南洋櫻登場

「到府關懷、宅配愛」　移民署關懷新住民防疫

更多熱門

相關新聞

電子支付好夯！使用人數首破700萬

電子支付好夯！使用人數首破700萬

金管會公布電子支付機構最新業務表現，到今（2020）年1月底為止，電子支付使用人數達726萬人，一舉衝破700萬人次關卡，同時也續創歷史新高，其中民眾最愛用的是一卡通與街口支付，合計會員數占54.2%。

Kitty、故宮聯名推刺繡版一卡通

Kitty、故宮聯名推刺繡版一卡通

南市親送口罩給獨老及行動不便身障者

南市親送口罩給獨老及行動不便身障者

電支使用人數飆692萬　一卡通最多人用

電支使用人數飆692萬　一卡通最多人用

身障停車證擺右邊！他開錯單遭嗆：沒眼睛嗎

身障停車證擺右邊！他開錯單遭嗆：沒眼睛嗎

關鍵字：

阿蓮身障一卡通

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

女童遭性侵亡　神祕電話助破案

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

湖北通城病例歸零　正式解除封城

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

鼎金斷頭嬰屍宣布破案　警方找到這2人

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

新天地教主「私養嫩肉後宮」！正宮遭洗腦離婚老公改嫁他

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

梧桐妹替修杰楷、孫志浩慶生！

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

茵聲峇里島解放深V比基尼！

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

更多

最夯影音

更多
鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙
網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面