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北市明年投放1.9萬個「YouBike 2.0」站位　

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▲▼ YouBike2.0今起進入台大校園。（圖／記者崔至雲攝）

▲YouBike2.0在台大校園試辦後繼續營運。（圖／記者崔至雲攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市公共自行車YouBike2.0自今年1月15日於公館地區推動試辦3個月，平均每車每日周轉率約10.3次以上，北市府決定全市擴建。北市議會交通委員會21日追問進度，交通局長陳學台表示，預計明年快速佈建完成1萬9千個站位，讓1.0逐步退場。

由於1.0、2.0車柱不相容，國民黨議員李明賢詢問，佈建2.0並汰換1.0的過渡期是否有具體規劃？陳學台指出，YouBike2.0於1月15至4月15日在公館試辦，設備、妥善率都很好，因此繼續營運，政策上要擴大規模，至於如何去擴大，「因為1.0大家都用習慣，規模不先減，讓大家繼續使用」，明年大量投入2.0的佔位，北市幾個經常借還的區域設站，佈設後逐步取代1.0。

陳學台說，試辦妥善率98%，民眾對2.0滿意度達91%，所以才往下擴大來做，1.0有1萬6千個站位，明年預計佈置2.0達1萬9千個站位，1.0的400站位只有小規模改變。

民進黨議員陳怡君好奇，YouBike2.0廣設之後，1.0怎麼退場或是有辦法相容？陳學台強調，已經花了半年時間討論，因1.0是15年前的技術，與2.0兩者設計不同，技術不能相容；會在不影響使用1.0使用者狀況下，快速投入2.0，給他們另一種選擇，達到替代性後，再把1.0抽掉，未來讓2.0取代1.0，但是台北市與新北市交界處，會視狀況在跨界地區維持部分1.0。

會後，陳學台也補充，預計明年快速佈建完成1萬9千個站位，只要一區域2.0車輛大於1.0時，評估1.0使用狀況，1.0就會逐步減量，今年下半年將與廠商變更契約，本來契約為3年計畫，將擴充成7年計畫，希望這會期送到議會，有預算預去做2.0，另YouBike21.0車輛算市府財產，還要再處理財產。

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