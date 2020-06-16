台中地主繼承家產喊：路是我的！設「圍籬+12塊護欄」擋住…鄰居罵翻：路霸

記者陳羿妏／綜合報導

台中市大里區大明路320巷日前出現路霸情形！一名吳姓地主堅稱住家外圍道路是他的土地，13日擺放圍籬封鎖道路，遭警方勸阻撤離，孰料，事隔2天後，他竟出動吊車，將12塊紐澤西護欄放路旁，這樣的作法讓該地區出入不便，附近住戶也相當困擾。

▲地主繼承家產，稱巷子是他的，出動12塊紐澤西護欄擋住，引發附近住戶不滿。（圖／東森新聞，下同）

吳姓地主因去年繼承家產後，發現住家附近巷子屬他的私人土地，先前甚至提告要求鄰居「拆屋還地」，不過被法院判敗訴，而住戶們覺得也感到莫名其妙。

結果13日吳姓地主以「測量土地」為由設置圍籬，僅留下人、機車可通行的空間，遭民眾檢舉後，警方前來勸阻撤除，15日還為了避免亂停車、堆放雜物現象產生，甚至直接擺放12塊紐澤西護欄。

對此，區公所人員指出，該區域基本上已經是「40多年的既成道路」，目前有要求吳姓地主「3天內」得撤走護欄，若屆時沒移走，便構成道路障礙妨害交通，吳姓地主將被依《道路交通管理處罰條例》第82條罰1200元以上、2400元以下不等罰鍰。



居民接受《東森新聞》訪問時，對於吳姓地主的所作所為，感到相當不滿，紛紛表示「大地主，我們真的是被他們打敗了」、「竟然用路霸的方式去做這樣的行為」、「沒事提告，我們也覺得莫名其妙」。

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