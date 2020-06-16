不要命！台南86東西向快速道「黑衣人突衝路中央」　車主急轉彎嚇爆

記者陳羿妏／綜合報導

台南86東西向快速道路15日晚間10時17分許突然出現一名黑衣人衝到道路中央！有網友在臉書《爆料公社》上PO出這段驚險瞬間，提醒用路人行經時，務必小心，目前已報警處理，影片曝光後，網友紛紛看傻眼，直呼「好恐怖喔」。

▲▼台南86東西向快速道路突然有一名黑衣人影衝到路中央。（圖／翻攝臉書《爆料公社》，下同）

原PO當時自黃金海岸開上86東西向快速道路往國道一號方向行駛，孰料，開到一半時，突然出現一名黑衣人衝到路中央，雙手攤開以大字型的方式，試圖擋住行經車輛，所幸原PO及時轉動方向盤閃過，才未釀成傷亡。

事後，原PO將事發影片曝光後，表示「此人在車道上擋車。差點出人命。不知道警察抓到沒........大家請小心...已報警」，引起眾多討論，許多人都看傻眼，直呼「恐怖」、「真嚇人」、「驚險一瞬間」、「他是人嗎？」、、「這太扯了啦」「先不說他是不是真的要求援，但是要求救用這種方式太可怕了，沒准還會害其他用路人賠上性命！」

▲▼對向車道的車主也有拍到這名黑衣身影。（圖／翻攝臉書《台南爆料公社》）

另外，還有網友提到，他當時剛好在對向車道，行車紀錄器有拍到該名黑衣人的身影，他將慢動作影片放在臉書《台南爆料公社》，直指黑衣人「根本已經在路中央等車 （撞？）」。



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