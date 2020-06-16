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研究：銀河系「高智文明」至少36個　活躍度攸關人類生存時限

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▲▼外太空,銀河,氣球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲銀河系上究竟存在多少個高智文明，至今仍未有確定的答案。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

銀河系內、外星球高智文明數量一直是個謎，以往大多是透過德雷克公式（Drake Equation）來幫助人類理解問題。不過根據英國諾丁漢大學（University of Nottingham）科學家最新發表的論文指出，他們提出了基於「宇宙演化」（cosmic evolution）的新計算方式，計算結果顯示，銀河系中，至少有36個正在進行的高智文明。

據美國商業雜誌《富比士》（Forbes）報導，15日發表在《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）的新論文顯示，諾丁漢大學的科學家研究了銀河系中，擁有外星智能（CETI）的可能性，而研究假設其他星球具有高智生命，就如同地球般。

論文中一個關鍵性的假設是，如果與地球相當，那在其他行星上形成高智生命則大約需要50億年。此外，地球在經過了45億年的發展，才出現技術文明（technological civilization），並且具有交流的能力。

▲▼地球,世界末日,行星。（圖／達志／示意圖）

▲地球經過了45億年，才發展出較為成熟的技術文明。（圖／達志／示意圖）

以最嚴格的假設來探討，如果溝通文明（communicating civilizations）只能生存100年，則銀河系保守估計至少有36個文明。不過因為這36個文明的任一平均距離都長達1.7萬光年，所以目前無法進行檢測與通訊。

文明的數量取決於積極向太空發出存在信號的時間，舉凡衛星、電視的無線電傳輸等，而科學家考慮到恆星形成的歷史、富含金屬的恆星（如太陽）有多常見、恆星在宜居區域擁有類地行星的可能性，將這一計算稱為「天體哥白尼極限」（Astrobiological Copernican Limit）。

諾丁漢大學工程學院的助理教授湯姆.維斯特比（Tom Westby）表示，「估算高智文明數量的基本方法取決於對『與生命有關』的價值、猜測，不過這些問題的看法卻相差甚遠」。然而，他們的新研究所用的新數據簡化了這些假設，從而能夠可靠估算銀河系中的文明數量。

諾丁漢大學天體物理學教授克里斯托弗.康塞爾斯（Christopher Conselice）表示，尋找地球外的高智文明除了能夠揭示生命本身如何形成，還能提供人類文明能持續多久的線索，「如果聰明的生活很普遍，那麼將表明我們的文明存在時間可能長於數百年」，反之，若是銀河系沒有活躍的文明，則對目前的長期生存是個不好的信號。

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