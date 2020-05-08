離地球最近「沉睡黑洞」！2顆恆星環繞運行　用肉眼就能看見

▲歐洲南方天文台發現距離地球最近的黑洞系統。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

歐洲南方天文台（ESO）天文學家發現一個已知距離地球最近的黑洞，甚至用肉眼就可以看見兩顆環繞黑洞運轉的恆星，是科學家第一次發現能用肉眼觀測的黑洞系統。

綜合外媒報導，最新發現的黑洞位於望遠鏡座（Telescopium），編號HR 6819，有兩顆伴星圍繞著它旋轉，距離地球約1000光年。歐洲南方天文台位於智利西拉天文站的科學家原本正觀測這兩顆恆星的運行，意外發現原來受到黑洞影響。

這項研究結果6日發表在《天文學與天體物理學》（Astronomy & Astrophysics）期刊上。主導研究的歐洲南方天文台天文學家里維紐斯（Thomas Rivinius）表示，過去發現最接近地球的黑洞，距離約有3200光年遠，是此次新發現黑洞距離的三倍。

論文作者之一、捷克科學院天文學家哈德拉瓦（Peter Hadrava）這是天文學家首次發現能用肉眼觀測的黑洞系統。透過觀測發現，兩顆伴星的其中之一每40天就能繞黑洞一圈，而另一顆則距離很遠，透過推算得出黑洞質量大約是太陽的4倍。

此外，與其他黑洞不同的是，這個黑洞並沒有放出X射線，有如一顆「沉睡的黑洞」；科學家推斷，這個黑洞由死亡的恆星坍塌行程，由於周邊沒有劇烈互動，因此才會難以觀測。科學家表示，銀河系中大約還有1億至10億個類似這樣的黑洞，因為沒有足夠近物體能夠吞噬，因此難以被人察覺。