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搶39件夯品超值價！愛文芒果買1組送1組　日本2大必敗洗衣精祭大組數優惠

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電商618年中慶6/16必買爆品（圖／業者提供）

▲電商618年中慶期間，每天有精選商品一日限定下殺。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商618年中慶正如火如荼展開中，網購買氣持續升溫，壓軸折扣將於6/18當天推出之外，網購族想搶優惠，更不能錯過一日限定商品破盤價，包括生活日用、家居、美妝、3C、家電、美食等，都有超值特惠價格可以入手，《ETtoday新聞雲》也整理各大平台精選今（6/16）必搶39件高CP值夯品。

東森購物
石頭科技掃地機器人二代roborock S6，原價17,999元，東森價激省4,000元，只要13,999元，享12期0利率
Acer SF314-57G最新10代輕薄筆電狂降2,000元，東森獨家加碼送晶片讀卡機與1,000元東森幣，再抽PS4 PRO及太空戰士7
白蘭氏深海魚油頂級蝦紅素組，內含深海魚油頂級蝦紅素120錠X 3、白蘭氏木寡糖+乳酸菌高纖 3.7g X 5，市價4,260元，東森價3,834元

電商618年中慶6/16必買爆品（圖／翻攝自東森購物網）

▲白蘭氏深海魚油頂級蝦紅素組。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網
hoi!林氏木業北歐小戶型雙人布沙發（LS075），原價7,998元，特價3,999元
Tonia Nicole東妮寢飾100%精梳棉兩用被床包組（雙人），原價7,960元，特價2,199元
KARCHER凱馳義大利製造原裝進口，家用型旗艦級氣冷感應式冷水高壓清洗機/洗車機（K5），原價20,000元，特價17,990元

PChome 24h購物
日立15KG溫水洗脫烘滾筒洗衣機BDD150EVE/BK，原價42,900元，86折特價36,900元
美國ON金牌WHEY乳清蛋白（雙倍巧克力/5磅/罐），原價4,790元，37.6折價1,799元
Biotherm碧兒泉控油海鹽輕保養組，原價7,108元，53.5折價3,800元

電商618年中慶6/16必買爆品（圖／業者提供）

▲Biotherm碧兒泉控油海鹽輕保養組。（圖／PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩超級商城
PUMP306專區4折起，滿額最高現折618元，FILA 經典logo拖鞋原價899元、6/16～6/17 6.9折特價618元
漢神百貨專區5折，全店滿額最高現折200元，英國SodaStream SOURCE氣泡水機原價6,000元，6/16～6/17 8折特價4,799元
戀家小舖全館84折，戀家小鋪超細纖維雙人涼被原價1,190元、6/16～6/17 42折特價496元

Yahoo奇摩購物中心
AS集團全面1,280元起結帳再享84折；AS 獨特半邊金屬鍊條設計羊皮低跟羅馬涼鞋，原價4,480元、6/16～6/21 2.9折特價1,280元
五月花x得意x柔情衛生紙箱購下殺單抽0.0832元抽起；五月花新柔韌抽取衛生紙110抽，單箱72包入原價1,014元，限定7.3折特價739元，再加碼送50元折價券
SK-II、資生堂、特潤、蘭蔻、ReVive、SISLEY等下殺189元起，限定結帳再83折，ESTEE LAUDER特潤超導修護露50ml原價3,900元，限定6.4折特價2,499元

電商618年中慶6/16必買爆品（圖／業者提供）

▲ESTEE LAUDER雅詩蘭黛 特潤超導修護露50ml。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

蝦皮購物
SHISEIDO資生堂安耐曬金鑽高效防曬露60ml EX SPF50+ PA++++，原價950元，0:00整點瘋搶優惠價629元
FUJIFILM富士mini Liplay，原價5,190元，11:00開搶優惠價4,299元
乳清蛋白高蛋白NZMP whey protein果果堅果，原價550元，23:00瘋搶優惠價199元

淘寶台灣
LONGCHAMP短提把中型尼龍摺疊水餃包（4色可選），原價4,560元，優惠價2,280元；搭配全站服飾滿1,388元折488品類券、滿1,000元折100店舖優惠券、限量發放1,300元折260折扣碼，超值價1,432元。超取免運
AirPods Pro藍芽耳機，原價7,990元，優惠價6,552元；搭配限量發放滿619元折618品類券、滿3,300元折1,000折扣碼，超值價4,934元。宅配免運
雅詩蘭黛特潤超導修護露50ml，原價3,900元，優惠價2,090元；搭配限量發放滿619元折618品類券、滿1,300元折260折扣碼，超值價1,212元。超取免運

電商618年中慶6/16必買爆品（圖／業者提供）

▲LONGCHAMP短提把中型尼龍摺疊水餃包。（圖／淘寶台灣提供）

博客來
LION日本獅王奈米樂超濃縮洗衣精補充包450g x 2+超濃縮洗衣精500g x 1，原價520元，限定特價338元
美國OSTER-2020限定Ball Mason Jar隨鮮瓶果汁機（彩繪藍），送三角貓聯名購物袋+隨鮮瓶果汁機替杯（顏色隨機），原價2,380元，限定特價1,480元
Love Ways 羅崴詩隨身微震舒顏儀，原價850元，限定特價680元

台灣樂天市場
Levis男款511低腰修身窄管牛仔長褲，售價4,390元，特價1,490元
TORY BURCH女款牛皮皮革手拿長夾，售價18,800元，特價4,320元
SK-II經典春日娃娃青春露230ML，售價6,575元，特價4,999元

電商618年中慶6/16必買爆品（圖／業者提供）

▲Levis男款511低腰修身窄管牛仔長褲。（圖／台灣樂天市場提供）

生活市集
老字號金園排骨豬排腿排，特級厚切手打10片原價1,100元，輸入指定折扣碼，最低特價799元，平均每片79.9元
餃逐天下手工飽滿大水餃，中午12:00開放App限時快搶，1組5包875元，輸入指定折扣碼，1組5包最低特價399元
16吋大風量耐用型電風扇FR-1619 X 2台1組，原價1,598元，輸入指定折扣碼，最低特價1,132元，平均每台799元

松果購物
義大利CUOCO鈦晶岩大寶鍋，原價4,980元，下殺2.6折，特價1,344元，6/16中午12:00開賣
生活誠品兒童學習書桌組，原價5,800元，4.6折特價2,699元，6/16晚間18:00開賣
Gopro Hero 8 Black，原價19,000元，6.1折特價11,600元

friDay購物
築地一番鮮產地直送優質愛文芒果5斤裝，約8～10顆，買1送1組免運組，原價1,800元，特價598元
寶來發鮮肉蛋黃粽2盒組，一盒5入，原價1,100元，特價798元
日本P&G ARIEL超濃縮抗菌抗蟎洗衣精910G X 2瓶+精補充包1360G X 2包，原價1,099元，特價719元

愛合購
胖叔叔烘焙屋熱銷手撕吐司，單條100元運費另計，一次買36條，團購特價3,059元免運，平均每條85元，北海道吐司、莓菓吐司、朱古力吐司、檸檬吐司、藍莓吐司等5口味任選
紅龍熱銷炸物綜合組，原價1,199元，3袋特價879元免運，原味雞塊500g X 2包、原味雞柳條500g X 2包、原味雞球500g X 2包、辣味雞球500g X 2包以上4選3，買即贈「燒烤二節翅」和「燒烤翅小腿」各1袋
老媽拌麵6口味任選，包括麻辣拌麵、香菇炸醬、酸辣拌麵、胡椒麻醬、蔥油開洋、擔擔麵，原價一包67元，48袋共192包團購特價6,398元免運，平均每包33.4元，每袋4包

ShopBack購物回饋網
11:00～13:59家樂福線上購物限時最高8%，原最高1.5%
14:00～16:59 agoda限時加碼最高8%，原最高5%
17:00～19:59 金石堂限時加碼最高7.5%，原最高3.5%
20:00～23:59生活市集限時加碼最高7%，原最高2%

ET快訊
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關鍵字：

電商網購618年中慶

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