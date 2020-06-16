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長女暖男郭濬樺「愛挽面」　男女老少都淪「線」！

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▲長榮女中時尚造型科學生郭濬樺，靠著不俗的外表與精湛的技藝，讓男女老少都淪「線」。（圖／記者林悅攝）

▲長榮女中時尚造型科學生郭濬樺，靠著不俗的外表與精湛的技藝，讓男女老少都淪「線」。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

長榮女中時尚造型科學生郭濬樺，從16歲在學校習得挽面技巧後，靠著不俗的外表與精湛的技藝，讓男女老少都淪「線」！郭生不僅擔任親善大使，也是技藝比賽常勝軍，今年更錄取國立台北藝術大學劇場設計系，準備朝舞台劇演員整體造型領域精進。

因家人忙於工作，沒時間陪伴，喜歡熱鬧的郭濬樺，兒時經常吵著要到台南開美容院的阿姨家，看著來來往往的客人，從披頭散髮到光鮮亮麗，不禁對美髮產生興趣，國中畢業後更離開彰化住進阿姨家，並選讀長榮女中時尚造型科，學校紮實的髮藝訓練，讓他在阿姨出國時，也能獨當一面，自己開店接客，眉清目秀、貼心嘴甜的郭濬樺，深受婆婆媽媽的喜愛。

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▲長榮女中時尚造型科學生郭濬樺，靠著不俗的外表與精湛的技藝，讓男女老少都淪「線」。（圖／記者林悅攝）

長相氣質出眾加上體貼細心的暖男特質，濬樺在師生間也擁有高人氣。積極上進的他，被選拔為技藝選手，參加全國性美容美髮競賽，頻頻得獎，特效化妝更是他的強項，經常代表學校，外出參加公益彩繪活動。

高一的美顏課，濬樺接觸到傳統的挽面術。挽面是中國民間流傳的美容技藝，早年女子在結婚前才能挽面，接受「開面禮」後得以「有人緣」、「得人疼」。由於阿姨開的美容院，定期會請挽面師到店裏服務客人，郭濬樺便偷偷邀請這些客人讓他練功夫，靠著一雙巧手，成功搶下所有的客人，更因口耳相傳，從40歲到80歲的婆媽，男大學生到阿伯，都被他圈粉，每個月固定報到，接受「線」上服務。

郭濬樺說，傳統的挽面，要用嘴巴咬線，有衛生上的顧慮，所以他鑽研的是只靠雙手操線的蝶式技法，需要花更大的功夫去練習，客人經過他兩條線的洗禮，肌膚光滑透亮，只花一、兩百塊，效果不輸現代高單價的護膚課程。

長女校長蔡玉敏指出，現代美容靠儀器，早年美容靠技巧，學校有各種先進的美容護膚設備與課程，但「挽面」是一種最經濟實惠的美容術，雖然日漸式微，但仍有一群擁護者，很高興看到學生喜歡這種傳統的技藝，更因此創造收入。

畢業後，郭濬樺即將北上就讀台北藝術大學劇場設計系，繼續鑽研舞台妝髮及整體造型，他說：不會放棄挽面這項老技藝，未來有機會，也會拓展北部的客群，他深信「機會是留給有準備的人」，擁有一技之長，不管到哪裏，都有生機。

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