外送哥戴口罩送餐　護理師一看尖叫：是暖男！原因曝光...網歪「欠檢舉」

▲熊貓外送員莫名被護理師大讚暖男。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

明明素昧平生又戴著口罩，怎麼突然會被稱讚？一名外送員問號表示，他日前到醫院送餐，沒想到遇到一群女護理師尖叫大讚他「是個暖男」，「我黑人問號？？」不過隨著真相曝光，也讓他苦笑表示原來當個暖男的門檻這麼低，當初應該要把握機會加對方line的。

「原來當個暖男這麼容易！」一名熊貓外送員在臉書「爆廢公社」發文，他表示6日送餐到醫院時，明明他就被口罩包得緊緊的，但一群女護理師看到他卻尖叫大喊「好好喔！是個暖男欸！」讓他滿頭問號。

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外送員事後才知道，原來疫情爆發至今，醫護人員叫外送時，外送員都只送到醫院門口然後叫客人下來取餐，所以他只是送上門就被大讚是暖男，笑說「忘了加他們line。」

貼文上線後，網友們表示「天氣太熱，送外送送到出現幻覺」、「 會不會口罩拿下來，瞬間安靜」、「原po帥的關係吧，人不帥再暖都是變態」、「她們是泌尿科護士...說的是軟男」、「下午記得在食物上面每一個都貼你line的QR code」。

▲許多網友表示外送員應該沒有必要進入醫院送餐。（圖／記者吳奕靖攝）

然而也有一票網友質疑，現在是疫情非常時期，照理來說非必要應該不能進入醫院，好奇原PO是怎麼有這段經歷的，「我遇到的是警衛不給我上去」、「講出哪一間檢舉」。不過原PO回應，他真的是經過體溫篩檢、插健保卡後被放行送餐的，「坦白說我不知外送員無法入場送餐的規範。」

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