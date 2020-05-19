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長女餐科生當老闆娘　 「長女甜心」IG網賣千層蛋糕人氣夯

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▲王昱婕在同學張羿棠的協助下，在IG賣千層蛋糕，當起闆娘，限量產品一推出總是秒殺，「長女甜心」稱號不逕而走。（圖／記者林悅攝，下同）

▲王昱婕在同學張羿棠的協助下，在IG賣千層蛋糕，當起闆娘，限量產品一推出總是秒殺，「長女甜心」稱號不逕而走。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮女中餐飲科三年級學生王昱婕，從小愛吃甜點，不愛讀書的她，國中便參加餐飲技藝學程，也被老師視為頭痛人物，但在家人支持下，一路朝自己的興趣前進，未滿18歲即在IG賣千層蛋糕，當起闆娘，限量產品一推出總是秒殺，「長女甜心」稱號不逕而走。

▲王昱婕在同學張羿棠的協助下，在IG賣千層蛋糕，當起闆娘，限量產品一推出總是秒殺，「長女甜心」稱號不逕而走。（圖／記者林悅攝，下同）

請繼續往下閱讀...

小學曾到麵包店參觀製程，嗜吃甜食的王昱婕，發奮要自己做，無奈家裏的小烤箱、電鍋不給力，蛋糕不是烤焦就是變成發粿，疼愛她的阿公看不下去，買了小台的專業烤箱給她，從此廚房成了她的地盤，在裏頭亂搞的時候，「生人勿進」。

升上國中後，王昱婕參加餐飲技藝學程，每週都要外出上課，當時的班導勸她好好唸書，不要影響其他同學，為此王昱婕的母親還在聯絡簿上跟班導吵架，想起這段往事，她感謝母親的支持，讓她可以任性的做自己。

就讀長女餐飲科期間，王昱婕常在IG放上課做的點心照片，沒想到有人詢問，索性做起了小生意，但開始打工後，IG再沒更新過，直到有位測字命理師提點她：「專心做好喜歡的事，一路能登頂」，才又重新PO文，不定期賣起了千層蛋糕，堅持用頂級食材，不懂得成本控管與行銷的她，一度做到賠本。

▲王昱婕在同學張羿棠的協助下，在IG賣千層蛋糕，當起闆娘，限量產品一推出總是秒殺，「長女甜心」稱號不逕而走。（圖／記者林悅攝，下同）

王昱婕班上有位志同道合的同學張羿棠，兩人常就點心烘焙互相討論，日前更組隊參加學校舉辦的創意市集比賽，以迪士尼可愛卡通造型的馬林糖奪下第一名。該比賽讓學生從採購食材、烹調、包裝、擺盤、行銷等一手包辦，並就口味、賣相、市場性等內容打分數，兩人從中激發出許多創業的想法。

除了對食材的堅持不變，王昱婕在IG版面、價格、包裝上重新設計及調整，象徵「夢想」與「理念」結合的「夢‧理」手做甜點受到更多關注，甚至也有兩名部落客訂購試吃後幫忙發文，一夕間粉絲人數大增，但由於千層蛋糕相當費工又得兼顧課業，在好友張羿棠協助備料下，王昱婕一週只做1至2個大千層，分塊販售，每次PO文一出，總是秒殺，從中累積經驗及客源，18歲的王昱婕對未來已有藍圖。

長女校長蔡玉敏表示，108新課綱強調適性揚才，身為前導學校，自是在創意課程及活動的規劃上特別用心，看到學生因此獲得創業啟發，更確信這樣的教學方針，也期待有更多的學生透過學習，逐步實踐自己的理念和夢想。

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